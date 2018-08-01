بعد انتشار مخدر ''النفاخة''..حملة أمنية على مقاهي الشيشة بمراكش ﻿

بعد أيام قليلة من كشف ''شوف تيفي'' عن تفاصيل خطيرة حول المخدر الصيني الجديد ''النفاخة'' المنتشر بمقاهي الشيشة بمدينة مراكش، أكد مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، قامت أمس الثلاثاء، بحملة أمنية، استهدفت

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من كشف ''شوف تيفي'' عن تفاصيل خطيرة حول المخدر الصيني الجديد ''النفاخة'' المنتشر بمقاهي الشيشة بمدينة مراكش، أكد مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، قامت أمس الثلاثاء، بحملة أمنية، استهدفت العديد من مقاهي تقديم ''النرجيلة''.

وأوضح ذات المصدر أن اجتماعا، جمع بين والي أمن مراكش ووالي الجهة، تقرر بعد القيام بحملة لاستهداف هذه المقاهي، حيث تمت مداهمة حوالي ثلاثين مقهى منتشرة بالعديد من المناطق بالمدينة الحمراء.



وتجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت أول من كشفت عن معطيات متيرة وخطيرة عن مخدر ''النفاخة'' الذي تتراوح أسعاره بين 120 و400 درهم، ويتم منحه للراغبين لزوار مقاهي ''الأفتر''.