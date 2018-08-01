مكناس تحتضن في بداية شتنبر الدورة 15 للمهرجان الدولي للفنون الحضرية ﻿

تحتضن مدينة مكناس من 1 إلى 9 شتنبر المقبل الدورة ال 15 للمهرجان الدولي للفنون الحضرية، المهرجان ينظم من قبل جمعية ''أمل شباب المغرب للرقص الحضري الحر''، بشراكة مع جماعة مكناس وتحت إشراف ''الجامعة

شوف تيفي و.م.ع

تحتضن مدينة مكناس من 1 إلى 9 شتنبر المقبل الدورة ال 15 للمهرجان الدولي للفنون الحضرية، المهرجان ينظم من قبل جمعية ''أمل شباب المغرب للرقص الحضري الحر''، بشراكة مع جماعة مكناس وتحت إشراف ''الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة.''

وأفاد بيان للمنظمين،حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يتوقع أن تعرف هذه الدورة مشاركة أزيد من 800 شاب وشابة من أزيد من 10 دول، إذ سيستفيد من برنامجه قرابة 5000 طفل وشاب، من عدد من الأحياء المهمشة بمدينة مكناس وبعض المدن والقرى المجاورة لها.

البرنامج يشمل دورات تكوينية، وورشات تدريبية، ومسابقات في أزيد من 13 صنفا من فنون ورياضات الشارع، وسهرات فنية وغيرها.

ويسهر على التأطير والتحكيم خلال دورة هذه السنة، عدد من الخبراء المغاربة والأجانب، القادمين من ألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا واليابان.

كما ستعرف هذه الدورة إنجاز أول جداريات بالمدينة، من طرف خبراء في فن الكرافيتي مغاربة وأجانب.