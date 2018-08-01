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الرقم الأخضر يسقط عون سلطة متلبس بتسلم رشوة باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 19:29 الرقم الأخضر يسقط عون سلطة متلبس بتسلم رشوة باشتوكة أيت بها | مجتمع
الرقم الأخضر يسقط عون سلطة متلبس بتسلم رشوة باشتوكة أيت بها
أسقط الرقم الأخضر، صباح اليوم عون سلطة برتبة ''شيخ'' بالجماعة الترابية امي مقورن باشتوكة أيت باها، وذلك بعد تقديم أحد المواطنين شكاية ضده بابتزازه في مبلغ مالي مقابل تسليمه وثيقة إدارية.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

أسقط الرقم الأخضر، صباح اليوم عون سلطة برتبة ''شيخ'' بالجماعة الترابية امي مقورن باشتوكة أيت باها، وذلك بعد تقديم أحد المواطنين شكاية ضده بابتزازه في مبلغ مالي مقابل تسليمه وثيقة إدارية.

وحسب مصادر ل ''شوف تيفي''، فقد جاءت عملية توقيف عون السلطة المشتبه به، إثر نصب كمين له من طرف عناصر الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان، مباشرة بعد تبليغ الضحية عنه عبر ربطه الاتصال بالرقم الأخضر، حيث أمرت النيابة العامة العناصر الأمنية بمباشرة تحرياتها في الموضوع، وذلك بالتنسيق مع المشتكي.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى الاتصال بالشيخ المعني بالأمر من طرف الضحية، موهما إياه بقبوله لعرضه، إذ ضرب معه موعدا بأحد الأماكن العمومية لتسليمه المبلغ المتفق عليه، والمحدد في 1000 درهم مقابل حصوله على رخصة تمكنه من استكمال بناء منزله، وهي الحيلة التي انطلت على الشيخ، ليتم ضبطه من طرف العناصر الأمنية في حالة تلبس بتسلم الرشوة، وتم توقيفه في الحين.

هذا وجرى الاحتفاظ بالموقوف رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل استكمال التحقيق معه حول المنسوب له، قبل تقديمه أمام وكيل النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها الرقم الأخضر عون سلطة تلبس رشوة إطاحة توقيف

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