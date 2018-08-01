هام للمغاربة..وزارة الفلاحة تكشف عن معطيات خاصة بأضاحي العيد ﻿

أكدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، على أنها وككل سنة ومع اقتراب عيد الأضحى، تقوم بتقييم حالة تموين السوق بالحيوانات المعدة للذبح بمناسبة العيد، و كذا الحالة

"شوف تيفي"

أكدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، على أنها وككل سنة ومع اقتراب عيد الأضحى، تقوم بتقييم حالة تموين السوق بالحيوانات المعدة للذبح بمناسبة العيد، و كذا الحالة الصحية للقطيع الوطني وذلك بتنسيق وتعاون مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء.

وكشفت الوزارة في بلاغ صادر عنها يومه الأربعاء، أنها و بفضل المجهودات والإجراءات المتخذة من قبل الفاعلين في هذا القطاع من جهة، و بفضل المراقبة البيطرية المستمرة و حملات التلقيح التي تباشرها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأطباء البياطرة المعتمدين، ضد الأمراض المعدية و الأمراض ذات الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة من جهة أخرى، تتميز الحالة الصحية للقطيع الوطني، خصوصا فيما يخص الأغنام والماعز، بوضعية صحية جيدة بمختلف جهات المملكة.

وأبرزت الوزارة أن قطاع تربية الأغنام والماعز، استفادت خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 من عدة إجراءات وظروف، تتمثل في وفرة الموارد العلفية والحبوب التي كان لها آثار إيجابية على أثمنة الأعلاف (انخفاض في أثمنة الأعلاف المحلية بنسبة 14 % مقارنة مع الموسم المنصرم) ، والدعم الذي استفاد منه قطاع تربية الأغنام و الماعز في إطار مخطط المغرب الأخضر بجميع جهات المملكة، و خاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية، كالدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي و الجهة الشرقية و فاس مكناس، وتحسين المعايير التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 93 % بالنسبة للولادات و2 % فيما يخص نسبة الوفيات.

واعتبرت الوزارة عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين و مربي الأغنام و الماعز على الخصوص، لاسيما في مناطق انتشار الأغنام و الدوائر الرعوية، مشددة على أنه من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم، حيث سيتم تحويل معظمها إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الانشطة الفلاحية الاخرى، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2018-2019 وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي، مؤكدة على أن مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ستعمل على تتبع العرض المتوفر من الأغنام و الماعز في مختلف الأسواق و الأسعار المتداولة، خاصة في المحلات التجارية الكبرى و نقط البيع الرئيسية على مستوى المدن و الأسواق القروية الكبرى للمواشي، وكذا المراقبة المستمرة للحالة الصحية للقطيع الوطني التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.