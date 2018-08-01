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اختفاء فتاة قاصرة تدعى لمياء الحسوني في ظروف غامضة بمدينة فاس

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 19:10 اختفاء فتاة قاصرة تدعى لمياء الحسوني في ظروف غامضة بمدينة فاس | مجتمع
اختفاء فتاة قاصرة تدعى لمياء الحسوني في ظروف غامضة بمدينة فاس
توصلت شوف تيفي بصور لفتاة تدعى لمياء الحسوني وتبلغ من العمر 13 سنة اختفت ليلة أمس الثلاثاء بمدينة فاس.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بصور لفتاة تدعى لمياء الحسوني وتبلغ من العمر 13 سنة اختفت ليلة أمس الثلاثاء بمدينة فاس.

وقالت جدة الفتاة القاصرة في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، ''أن لمياء اختفت في منتصف ليلة أمس الثلاثاء قرب مقهى مربيا بحي السعادة طريق عن الشقف بفاس''.

و أفادت الجدة أن شاهدا أخبرالعائلة أن سيارة من نوع ''داسيا'' سوداء اللون أقلتها ليلة أمس الثلاثاء 14 غشت.

وشككت الجدة في ذات الاتصال أن تكون شابة تبيع المرطبات ''لاكَلاص'' بالمنطقة متورطة في عملية الاختفاء، وأضافت أنهم قاموا بإجراءات التبليغ ومسطرة البحث لدى المصالح المختصة من شرطة ووقاية مدنية ووكيل الملك .
لمن رأى القاصرة التي تبلغ 13 سنة من العمر أو لديه أي معلومات المرجو الإتصال بهذا الرقم الهاتفي:
0608012762

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شوف تيفي المغرب اختفاء فتاة ظروف غامضة مدينة فاس

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