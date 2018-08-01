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وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 18:42 وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة | دولي
وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
توفي اليوم الأربعاء، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً، عن عمر يناهز 97 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، جعله يرقد بإحدى المستشفيات

''شوف تيفي''

توفي اليوم الأربعاء، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً، عن عمر يناهز 97 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، جعله يرقد بإحدى المستشفيات بالمدينة المنورة.

وحسب صحيفة ''سبق'' السعودية، فقد تم تأدية الصلاة عليه ظهر اليوم في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع .

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ ''الجزائري'' قد تعرض العام الماضي، لالتهاب رئوي حاد، نُقل على إثره إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحرس الوطني بالمدينة لتلقي العلاج .

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