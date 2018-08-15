تجار سوق الأحد ينتفضون ضد السلطات المحلية ويوجهون لها اتهامات خطيرة بالعبث بسلعهم ﻿

أعلنت الجمعية الممثلة لتجار الخضر والفواكه بسوق الأحد بأكادير ''جمعية النسيم'' عن رفع الثقة عن ممثلي السلطة المحلية داخل المركب التجاري ''الأحد'' إلى حين ، وذلك إثر اتهامها في بيان استنكاري لأعوان

شوف تيفي:أكادير

أعلنت الجمعية الممثلة لتجار الخضر والفواكه بسوق الأحد بأكادير ''جمعية النسيم'' عن رفع الثقة عن ممثلي السلطة المحلية داخل المركب التجاري ''الأحد'' إلى حين ، وذلك إثر اتهامها في بيان استنكاري لأعوان السلطة بملحقة مقاطعة سوق الأحد بأكادير بنزع وتقطيع الأغطية الواقية للمربعات التجارية بجناحهم والتي تحمي السلع من الشمس منذ انتهاء أشغال إعادة الهيكلة الأولى، وأوضحت جمعية النسيم في بيانها، الذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه أن أعوان السلطة استغلوا غياب التجار يوم الإثنين 13 غشت 2018 الذي هو يوم عطلة حيث يغلق المركب أبوابه ، وتسللوا إلى جناح الخضر والفواكه في مشهد يمس بمصداقية مؤسسة السلطة المحلية ، معرضين بذلك سلع التجار لأشعة الشمس دون مراعاة حقوقهم ومأمنهم على مربعاتهم التجارية في يوم عطلة.

واستنكرت ممثلة تجار الخضر والفواكه في بيانها هذه الممارسات التي وصفتها بالعدائية، مبرزة أنها تهدف إلى خلق توتر وغليان في صفوف التجار وتجهل خلفياتها وأهدافها تضيف ممثلة الجمعية.

وأشارت أن هذه الممارسات تدل على تجذر الشطط في استعمال السلطة عند بعض الذين لا يؤمنون بالمقاربة التشاركية في حل المشاكل العالقة ، ولا يؤمنون بدسترتها وتقنينها بقوانين تنظيمية من لدن المشرع المغربي ، بحيث وجب عليهم كرجال سلطة تنزيلها وتفعيلها والعمل بها.

وأكدت جمعية ''النسيم'' أن هذه الممارسات تهدف إلى خلق أزمة بين التجار ورجال السلطة ،معبرة عن أسفها ورفعها الثقة عن ممثلي السلطة المحلية داخل المركب التجاري ''سوق الأحد'' ، وخوفها على السلع من الإتلاف والعبث بها في غياب التجار بعد أن يغلق السوق أبوابه في يوم العطلة الأسبوعية الذي يتصادف مع كل يوم الإثنين.

وفي ختام بيانها، استغربت الجمعية عن الهجمة التي شنتها السلطات على ممتلكات تجار الخضر والفواكه الذين يؤدون واجباتهم المتمثلة في الضرائب عوض محاربة الباعة المتجولين والفراشة المنتشرين بشكل مهول بساحات السوق ومداخله وممراته المحتلة من طرفهم.