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منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالتدخل في ملف اغتصاب الطفلة ملاك على يد والدها بالبيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 18:25 منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالتدخل في ملف اغتصاب الطفلة ملاك على يد والدها بالبيضاء | مجتمع
منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالتدخل في ملف اغتصاب الطفلة ملاك على يد والدها بالبيضاء
طالبت منظمة ''ماتقيش ولدي'' في بيان لها، يومه الأربعاء، حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل بجدية مع واقعة اغتصاب الطفلة ''ملاك'' على يد والدها بمنطقة دار بوعزة ضواحي البيضاء.

''شوف تيفي''

طالبت منظمة ''ماتقيش ولدي'' في بيان لها، يومه الأربعاء، حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل بجدية مع واقعة اغتصاب الطفلة ''ملاك'' على يد والدها بمنطقة دار بوعزة ضواحي البيضاء.

وأوضحت المنظمة أن منسقتها الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات، توصلت بمعلومات تشير إلى تعرض طفلة لتحرش جنسي من طرف والدها على حسب أقوالها، ونظرا لأن الطفلة تم التخلي عنها من طرف أمها عندما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات ومحيطها الذي لا يسمح برعاية الطفلة فقد طالبت المنظمة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق في القضية وإجراء خبرة طبية ونفسية للطفلة مع إيوائها بشكل استعجالي لدى ''دار لميمة'' لرعاية الأطفال.

وأشارت منظمة ''ماتقيش ولدي'' إلى أنها توصلت لعنوان الضحية عن طريق مؤسسة مجيد، وتكلفت المنسقة الجهوية للمنظمة باستشفائها لدى مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء، لحمايتها من الخطر الذي تعيشه داخل محيطها الموبوء بالدعارة والمخدرات، مبرزة أن تفاصيل الجريمة، ترجع إلى فترة طويلة حيث كانت الطفلة تهرب من الاعتداءات المتكررة لوالدها عند الجيران الذين عمدوا إلى تقديم شكاية لدى الدرك الملكي، وبقيت على إثرها الطفلة بدون مأوى، ما دفع الجيران إلى الاتصال بفعاليات المجتمع المدني من أجل العناية بالطفلة ، هذا الأمر الذي تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة والمسؤولين من أجل إنقاذ الطفلة من جحيم الاعتداء الذي تعيشه وخطر التشرد الذي يطالها.

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المغرب شوف تيفي ما تقيش ولدي الطفلة ملاك المنظمة الحكومة

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