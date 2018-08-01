وزارة الفلاحة تعلن عن تأهبها لتفادي أي مخاطر صحية محتملة بمناسبة عيد الأضحى وتوجيه المستهلك ﻿

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أنها وضعت برنامج عمل مع مجموعة من الإجراءات منذ عدة أشهر، ومن أجل تفادي أي مخاطر صحية محتملة بمناسبة عيد

شوف تيفي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أنها وضعت برنامج عمل مع مجموعة من الإجراءات منذ عدة أشهر، ومن أجل تفادي أي مخاطر صحية محتملة بمناسبة عيد الأضحى وتوجيه المستهلك، لاسيما من خلال تسجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين.

ويتضمن هذا البرنامج، وفق بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، إنجاز عملية ترقيم خاصة بحيوانات عيد الأضحى بالمجان، تهم الأغنام والماعز، وجعلها أداة شفافة لتتبع الحيوانات عند المعاملات التجارية، وكذا من خلال تعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى بإنجاز أسواق مؤقتة في بعض مدن المملكة وتسويق الأغنام فقط والماعز المسجلة والمرقمة بنقط البيع المرخصة بالمجال الحضري، بالإضافة إلى مراقبة الحيوانات وعلفها، الذي يتم استخدامه لتسمين حيوانات عيد الأضحى، في إطار اللجان المختلطة المحلية في وحدات التسمين، ونقاط البيع، والأسواق.

ويهم البرنامج كذلك مراقبة استعمال كل الأعلاف وكل المواد المحظورة في أعلاف الماشية، مع مداومة خلال أيام العيد من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووضع رقم هاتفي للإخبار من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (08010036370).