 وزارة الفلاحة: العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب بنسبة 48 بالمائة ﻿
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وزارة الفلاحة: العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب بنسبة 48 بالمائة | بوليتيك

وزارة الفلاحة: العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب بنسبة 48 بالمائة

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وزارة الفلاحة: العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب بنسبة 48 بالمائة

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 18:19 وزارة الفلاحة: العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب بنسبة 48 بالمائة | بوليتيك
وزارة الفلاحة: العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى يفوق الطلب بنسبة 48 بالمائة
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى 2018 بلغ ما يقارب 8.1 مليون رأس، بما يفوق نسبة 48 بالمائة من الطلب

شوف تيفي

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى 2018 بلغ ما يقارب 8.1 مليون رأس، بما يفوق نسبة 48 بالمائة من الطلب المتوقع في 5.45 مليون رأس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا العدد البالغ 8.1 مليون رأس موزعة إلى العرض المرتقب بـ 4.6 مليون رأس من ذكور الأغنام، و1.38 مليون رأس من إناث الأغنام، و2.1 مليون رأس من الماعز، مشيرة إلى أن الطلب المتوقع من أضاحي العيد الذي يناهز 5.45 مليون رأس، منها 4.9 مليون رأس من الأغنام (4.3 مليون رأس من الذكور)، و540 ألف رأس من الماعز.

وأبرزت الوزارة أنها اعتمدت فيما يخص تقييم العرض والطلب بهذه المناسبة على معطيين اثنين أولهما الإحصائيات المحينة من طرفها، حول رؤوس قطيع الأغنام والماعز، وذبائح الأغنام والماعز (الإناث والذكور) المسجلة في مجازر المراقبة، ثم المعايير التقنية (نسبة الولادات، نسبة الوفيات)، التي تم تسجيلها في مختلف المناطق.

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شوف تيفي المغرب وزارة الفلاحة العرض المرتقب الأغنام الماعز عيد الأضحى رأس

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