عاجل.. مصرع عامل بناء بطريقة بشعة بالبيضاء ﻿

لقي عامل بناء مصرعه، يومه الأربعاء، على إثر سقوطه من أعلى عمارة في طور البناء، توجد على مستوى حي صوفيا بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

لقي عامل بناء مصرعه، يومه الأربعاء، على إثر سقوطه من أعلى عمارة في طور البناء، توجد على مستوى حي صوفيا بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن بعض المعطيات فإن العامل الهالك وخلال قيامه بعمله فقد التوازن وسقط من الطابق الرابع للعمارة السكنية، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة خاصة على مستوى الرأس .

وأكد ذات المصدر أن الهالك، لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، وقد تم نقل جثته إلى مستودع الأموات الرحمة، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع.