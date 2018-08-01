''شوف تيفي'' تقتحم عالم السيدا: نساء حاملات للفيروس تمارسن الدعارة بعد موت الضمــير ﻿

هو عالم مخيف بأبواب موصدة.. الداخل فيه مجهول ولا مخارج منه.. إنهم الحاملات..الحاملون لفيروس السيدا بالمغرب.. معاناتهم مع الآخرين أكثر من معاناتهم مع أنفسهم.. والداء يأكل ما تبقى من الجسد الحزين رويدا

''شوف تيفي'' : منال الغطاس / عبدالله الساورة

هو عالم مخيف بأبواب موصدة.. الداخل فيه مجهول ولا مخارج منه.. إنهم الحاملات..الحاملون لفيروس السيدا بالمغرب.. معاناتهم مع الآخرين أكثر من معاناتهم مع أنفسهم.. والداء يأكل ما تبقى من الجسد الحزين رويدا رويدا.. تحقيق قناة '' شوف تيفي '' يسلط الضوء على بؤر الوباء وأماكنها.. ويرصد هوية المصابين بوجوههم المكشوفة وتصريحاتهم وعن اتجاه الحاملات منهن لممارسة الدعارة بحثا عن سداد لقمة العيش بعدما سدت المعابر أمامهم...

خرجي تفسدي في الزنقة: مات الضمير..خاصني نخرج نفسد باش نوكل ولادي

ليس ثمة أمر محزن وأكثر بلاء أكثر من هذا.. '' خرجي تفسدي في الزنفة '' تتحدث فاطمة مصابة بفيروس السيدا إلى قناة '' شوف تيفي''. إنه المرض الفتاك الذي انتشر بشكل كبير في المغرب وسط صمت رهيب. فاطمة أم مطلقة أصيبت بالفيروس وتخلى عنها زوجها وتعاطت للدعارة. ليس الأمر بذات السهل كما يتوقع الكثيرون..تتعايش مع الداء لمدة ست سنوات وأكثر.. لكن ظروفها القاسية أجبرتها على الخروج للامتهان فعل الدعارة تتحدث إلى '' شوف تيفي '' وغصة من الحزن تحبس الأنفاس.. قائلة '' مع الزنقة لي هضر معايا كنمشي معاه.. لأنني أرى أبنائي يبكون.. ليس لديهم ما يأكلون.. لا يزال لدي طفل رضيع.. لدي الكثير من المتطلبات.. راني تقهرت ''.. هو إذن سؤال القهر والحاجة الذي يدفعها إلى امتهان الدعارة.. أوليس هناك عمل آخر؟؟. ترتدي لباسا أسودا لا يظهر منها سوى عينيها في حديثها مع '' شوف تيفي '' مخافة على أنفسها.. تجوب الشارع طلوعا ونزولا بحثا عن صيد ثمين.. تضيف '' كان عندي الضمير لكنه مات الآن..كنت أقول ما ذنب هؤلاء لكن أصبحت أقول ما ذنبي أنا.. لا أحد يرحمني ''..هل مات الضمير فعلا.. تصمت طويلا كأنها تتذكر شيئا عزيزا على النفس.. جالسة في مقعد الشارع والكاميرا مصوبة نحوها.. ما عساها تقول؟ فاطمة لديها طفلان.. همها الأول والأخير أن توفر لهم قوتهم اليومي تتحدث بنوع من الحزن يسكن القلب والندم الذي يأكل البدن '' أعيش متشردة.. متنقلة.. من سمع بمرضي يطردني من العمل.. لا أجد مكانا للإغتسال والتنظيف.. الكل ينظر إلينا نظرة دونية''.. تتحدث بصيغة الجمع ..تتحرك قليلا.. نتبعها والسؤال الذي يطاردنا كيف تتصرف مع زبائنها.. تقول غير محرجة '' حينما أخرج للدعارة مع إنسان ما أنظر إليه بنظرات عطف و شفقة.. فهو برئ لم يفعل أي شيء ''.. هو وخز الضمير لا يزال يترنح ويتحرك في الروح.. يدفعها للقول تأنبيا وتكفيرا عن خطاياها وعما اقترفت في حق الآخرين لا علم لهم سوى شهوة جامحة أرادوا إخمادها ذات يوم كئيب...

التعايش مع الفيروس

اكتشفت أول حالة لفيروس السيدا بالمغرب عام 1996 قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.. منذ ذاك الحين توالت الحالات.. تضاربت الأرقام.. حسب الدكتورة عزيزة بناني، رئيسة قسم السيدا بمديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريحها لقناة '' شوف تيفي '' قائلة '' وصل عدد المتعايشين مع الفيروس 29 ألف في المغرب من خلال معاينة الأطباء ضمنها 85 في المائة من هذا الرقم عبر العلاقات الجنسية ''.. تتضارب الأرقام.. رقم جديد تعبر عنه حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيد في حديثها لـ'' شوف تيفي'' قائلة '' 32 ألف حاملون لفيروس السيدا.. وضمن هذا الرقم فقط نسبة الثلث لا يعرفون أنفسهم أنهم مصابون بالفيروس.. 60 في المائة من الرقم لا يزالون يمارسون العلاقات الجنسية وبإمكانهم نقل الفيروس إلى أناس آخرين.. نقص التحاليل لمعرفة الفيروس ليس فقط في المغرب بل كذلك في بلدان أخرى.. لهذا قررت الجمعية الاحتفاء كل عام باليوم العالمي للسيدا بالتعريف بأهمية التحاليل لمواجهة المرض ''. فاطمة توجه اتهامات إلى جمعية محاربة السيدا وتقول مجددا '' إنهم يستغلون حالاتنا من أجل جمع التبرعات.. في مناسبات متعددة.. حتى ينالوا استعطاف المحسنين.. ويقومون باستطلاعات كاذبة... ضد الواقع المرير الذي يعيشه الحاملون لفيروس السيدا ''.. حكيمة حميش ترد بقوة على الإتهامات الموجهة إلى الجمعية '' نمنح قفات الأكل للمصابين بالفيروس و على قدر مستطاع الجمعية.. نشتري الأدوية .. نقدم الدعم النفسي.. نقوم ببرامح تحسيسية كيف يتناولون الأودية وكيف يتعايشون مع الفيروس...''.. الأقوال دائما لا تعني الأفعال.. في جناح الأمراض التعفنية بمستشفى ابن رشد وبعد حصول فاطمة على الوصفة الطبيبة ومن أجل نيل الدواء جوبهت بسؤال المسؤول '' واش عندك الرميد؟ '' تجيب فاطمة: لا.. يستمر الجدل بينهما يقول المسؤول'' شوفي وااااخا طلعي حتى السماء ما تشدي الدواء''...ذاك هو الجواب الشافي.. وتلك هي المعاناة الحقيقية.. تضيف فاطمة بنوع من الاستهزاء والعبث '' عطاوني بكية ديال البروتكيس ـ العازل الطبي ـ وقاليا خرجي تفسدي في الزنقة ''.. فحسب حسب الدكتورة عزيزة بناني، '' وزارة الصحة لا يمكن أن تقدم كل شيء.. الغالب الله ''.. لا معنى لهذا القول سوى أن يعتمد كل مصاب على إمكانياته الذاتية في التعايش مع الفيروس...

أنا ما عندي إحساس..أنا بحال القنبولة:

أعيرة نارية تخرج من فم فاطمة مثل الشظايا المتطايرة هنا وهناك وهي تصف وضعها وحالتها بصوت يتسم بنبرة حادة ويخلق مزيدا من الصدمات غير المتوقعة '' أنا ما عندي إحساس..أنا بحال القنبولة.. أنا يمكن نصبر ثلاثة أيام على الأكل.. لكن لدي أطفال يصيحون كل صباح يحتاجون للأكل.. أنا أخرج للدعارة مكرهة.. لسيت لدي رغبات جنسية.. أنا باغية نعيش وصافي''. القتبولة التي تنشر الدمار خلفها.. ورغبة العيش.. هو حق الحياة الكامن في الأعماق.. هو حق الحياة المستلب كرها...

منبوذة أنا.. هذا مرض الله:

أشد إيلاما على النفس أن يبتعد حتى ذوي القربى.. يتهربون.. أحلام (اسم مستعار مخافة التعرض للإعتداء) لها أطفال صغار في تصريحها لقناة '' شوف تيفي'' تردد'' لقيت مشكلة كبيرة مع عائلتي.. حتى خوتي وخوتاتي تخلوا عليا.. يرفضون الأكل معي.. زوجي حينما علم بالأمر طلقني.. بحال إلا أنا لي بغيت هاذ المرض.. هذا مرض الله''. تبحث عمن ينفس كربتها في الشارع ويخفف بعضا من معاناتها.. هو الخوف الذي يستبد بالجميع.. هناك من يبعد عنها.. حتى الجيران يبتعدون كثيرا.. تمسح دموعها أسفا على أنها وجدت فيه نفسها وحيدة وفي عزلة تامة عن المجتمع الذي لم يتهيأ لهكذا أوضاع.. حتى أشد ذوي القربى ينآون بأنفسهم.. لا أحد يريد دخول الدائرة خوفا على النفس.. وخوفا من الشبهة القاتلة في مجتمع عاطفي لا يرحم. مدن ينتشر بها الفيروس بشكل كبير وسط صمت مطبق منها أكادير، طنجة، الدارالبيضاء، مراكش... حسب الدكتورة عزيزة بناني '' الفيروس موجود بمجموعة من المدن لكن مجهوداتنا أننا نذهب لبؤر الوباء.. وهذه البؤرة موجودة في مدينة أكادير.. لذلك علينا أن نكثف الجهود.. كذلك مراكش بها نسبة الإصابة مرتفعة بالمقارنة بالنسبة الوطنية.. علينا أن نكثف الجهود بمدن الشمال طنجة، الناظور، تطوان.. لدينا مستعملي المخدرات والحقن ''. ليس فقط حالة منعزلة يمكن الإحاطة بها لكنه وباء يستشري في المدن والأجساد معا عبر الربوع... يقول أحمد( اسم مستعار ) والذي لم يبلغ 25 عاما في تصريحه لقناة '' شوف تيفي '' بنبرة الندم القاتل قائلا '' بعد معرفتي بالإصابة بالفيروس..أصبحت علاقاتي عابرة وسطحية.. لا التزام و لا ارتباط فيها.. ندمت كثيرا أنني لم أسمع الكلام حتى بعد فوات الأوان ''.. هو الوقت الضائع.. وقت تأنيب الضمير ووخزه على أن بالإمكان كان يمكن أن.. لكن قطارات الحياة تسافر مسرعة بلا توقف...

التحسيس.. الوقاية.. السرية

حسب طارق العلام، المنسق الجهوي للكشف عن داء السيدا بالدارالبيضاء في حديثه لميكرفون '' شوف تيفي '' متحدثا عما تقوم الجمعية قائلا '' تحليلات الجمعية المغربية لمحاربة السيدا هي تحليلات سرية ومجانية.. في خمس دقائق يمكن أخذ النتيجة.. وفي فاتح دجنبر من كل سنة نحتفل باليوم العالمي للسيدا.. نقوم بمجموعة من الشراكات والتنسيقات.. بالموازاة نقوم بالتحليلات وبالمواكبة نطوف كل المدن المغربية ''. بدورها أحلام تدعو المغاربة إلى القيام بالفحوصات وتحليلات عن فيروس السيدا.. تقول '' كلما تعرف الشخص مبكرا عن الفيروس يسهل العلاج..''. أحمد بدوره يوجه ذات الرسالة بنوع من التحذير قائلا '' أريد أن أوجه رسالة وأسطر عليها كثيرا.. يظهر لي أن الأشخاص الذين عرفوا أنفسهم أنهم مصابون بالفيروس فقط نسبة قليلة أما الذين لا يعرفون مدى إصابتهم فهم نسبة كبيرة جدا.. وأنصح الشباب بأخذ الإحتياطات الكاملة... ''. هو زمن الاحتياطات والحذر.. هي دعوة صريحة إذن من مرضى جربوا معاناة المرض وتعايشوا معه..

المنحى التصاعدي:

من السهل الوقوع في الفخ وفي مصيدة الإصابة بفيروس السيدا حسب أحمد. ويبقى الشباب الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم يمثلون أعلى نسبة في صفوف المصابين.. خصوصا الفئة العمرية مابين 25 و35 عاما فنسبة 80 في المائة مركزة بالمجال الحضري في حين أن 20 في المائة تتمركز بالوسط القروي وفي منحى تصاعدي.

سؤال يؤرق.. ما هي نسبة عدد المصابين بالفيروس والذي لا يعرفون أنفسهم؟ يأتي الرد حسب د عزيزة بناني '' 65 في المائة من الأشخاص المصابين يجهلون بمعرفتهم أنهم يحملون الفيروس.. وهذا هو المشكل الكبير الذي يجعل الإصابة تنتقل دون أخذ الإحتياطات اللازمة دون التجنب واستعمال الواقي الذكري.. دون تناول الدواء.. وهذا ما يتسبب في انتشار الوباء على نحو كبير''. تقول فاطمة المصابة بالفيروس'' أنا أعاني من الضغط.. ما كرهتش ليهم.. لا أحد قدم لنا المساعدة.. لا أحد رحب بنا.. حتى أؤلئك الذين تسببنا في عدواهم كنا مكرهين''. تضيف '' لو وجدنا مساعدة ولو بسيطة من الدولة لن نكون بمثل ما عليه اليوم.. ذنبهم على هذه البلاد.. ذنبهم على الجمعيات ''... سؤال يتردد في قاع النفس ونحن ننجز التحقيق..أليست هناك بدائل بعدم نقل العدوى و''الإنتقام'' من الآخرين لا ذنب لهم سوى أنهم أسرفوا في شهواتهم؟ يتردد السؤال أليست هناك بدائل بالمرة...؟؟!!

في سؤال الإبتلاء:

توقفنا مع حكايات حزينة لأشخاص كان قدرهم الابتلاء بهذا الداء القاتل السالب للحياة.. البعض منهم اختار نشر الداء وهو على علم وكله يقين بخطورته بعدما لم تسعفه الظروف وبعد موات الضمير.. ومنهم من قرر مقاسمة المعاناة مع الذات والتعايش معه دون إلحاق الأذى بالآخرين.. أما نظرة المجتمع فكلها خوف وتوجس واحتقار وتهميش وغياب الرعاية... فصورة المرض في عيون المجتمع أكثر مما تحتمل...

هو سؤال خوف المواطن وسؤال وضع الجدارات السميكة من عدم معرفة خبايا الداء الفتاك..وهو اقتصاد المعرفة الذي وجب على القائمين والدولة وجمعيات المجتمع المدني ... إغناؤه وبناؤه حتى يتسنى للجميع وضع مسافة فاصلة بين المرض الفتاك وكيفية الوقاية منه قبل حلول الكارثة...

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