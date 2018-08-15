حفيظ دراجي المتمرد على النظام الجزائري يقرر التصويت على بوتفليقة ولكن مقابل شرط مثير ﻿

أعلن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي استعداده التصويت لصالح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة حتى يحصل على ولاية خامسة، إلا أنه اشترط مقابل القيام بهذه الخطوة خروج ''بوتفليقة'' والنطق بجملة واحدة فقط

''شوف تيفي''

أعلن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي استعداده التصويت لصالح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة حتى يحصل على ولاية خامسة، إلا أنه اشترط مقابل القيام بهذه الخطوة خروج ''بوتفليقة'' والنطق بجملة واحدة فقط وهي : '' شعبي العزيز ادعوك لمنحي ثقتك مجددا''.

وأوضح دراجي أن ''بوتفيلقة'' إذا ما قال الجملة المذكورة صوتا وصورة فإنه سيصوت له شخصيا، وإذا لم يظهر فإنه دليل على أنه مختطف والدولة مختطفة من طرف جماعة منتفعة تضغط على الرئيس الجزائري لتتحكم في الجميع.

وكتب دراجي في بداية تدوينته: ''سأصوت لبوتفليقة اذا!! بعدما دعوتموه ''للاستمرار'' في استكمال عملية التهديم والنهب نريد من الرئيس أن يعلن بنفسه عن رغبته في الترشح لعهدة خامسة ..نريده أن يقول لنا جملة واحدة فقط: ''شعبي العزيز ادعوك لمنحي ثقتك مجددا''''.