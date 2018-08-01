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الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 16:53 الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي | ثقافة و فنون
الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي
يحتضن إقليم سيدي بنور في الفترة من 16 إلى 19 غشت الجاري فعاليات مهرجان (محار الوليدية HUITRES) في نسخته السادسة ، المنظمة من طرف ''الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية '' تحت إشراف

شوف تيفي و.م.ع

يحتضن إقليم سيدي بنور في الفترة من 16 إلى 19 غشت الجاري فعاليات مهرجان (محار الوليدية HUITRES) في نسخته السادسة ، المنظمة من طرف ''الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية '' تحت إشراف عمالة إقليم سيدي بنور.

وأفاد بلاغ للجهة المنظمة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغاية من وراء تنظيم هذا المهرجان الثقافي والتراثي والبيئي، تكمن في التعريف بالمؤهلات السياحية والإيكولوجية والثقافية لمدينة الوليدية، خاصة فيما يتعلق بتربية الصدفيات وسبل تثمينها واستثمارها في المجال التنموي.

وتتضمن فقرات برنامج هذه الدورة سهرات فنية كبرى، يشارك فيها ثلة من الفنانين المغاربة من بينهم ''سعيد الصنهاجي ''و''سامي راي'' إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة، إذ ستختتم بسهرة للضحك سيكرم فيها ''بوشعيب السفاج'' اعترافا بما قدمه هذا الفكاهي من إبداعات فنية متميزة طيلة مساره الفني.

وستتخلل فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الفنية ندوة حول موضوع ''المحار بين الأهمية الإيكولوجية والاستثمار التنموي''، بمشاركة باحثين أكاديميين ومتخصصين في مجال تربية الأحياء البحرية والصدفيات، بالإضافة لحملات تحسيسية وتوعية من أجل إذكاء شروط وقوانين السلامة الطرقية في صفوف الناشئة.

وسيكون عشاق الزجل والكلمات المنظومة خلال هذا المهرجان على موعد مع أمسية زجلية، يحييها مجموعة من الزجالين المعروفين على الصعيد المحلي والوطني تتوج بتقديم ديوان للزجال ''نجيب الزكراوي''.

كما سيعرف المهرجان أيضا تنظيم ''كرنفال ''بأهم شوارع المدينة مصحوبا بعروض فلكلورية لفرق محلية ووطنية تبرز غنى الموروث الثقافي المحلي والدفع به نحو العالمية ، وموكب استعراضي لقوارب الترفيه المحلية بشاطئ الوليدية، بهدف إلى إبراز التراث البحري للمنطقة السياحية المتميزة، التي تقع على المحيط الأطلسي بين مدينتي الجديدة وآسفي، كما تشتهر الوليدية بوجود قصر تاريخي على البحر مباشرة يعود للملك الراحل محمد الخامس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي بنور الوليدية سياحة ثقافة جمعية المحار

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