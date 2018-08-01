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سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 16:40 سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة | حوادث و حقوق
سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه ليلة الثلاثاء-الأربعاء إثر حادثة سير مروعة على مستوى شارع طريق الرباط بطنجة.

شوف تيفي

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه ليلة الثلاثاء-الأربعاء إثر حادثة سير مروعة على مستوى شارع طريق الرباط بطنجة.

ووفق مصادر محلية، فإن سائق سيارة أجرة دهس الهالك بالشارع المذكور بعدما كان يقل زبائنه، حيث لم يتمكن من تجنب الشاب الذي كان يعبر الطريق قيد حياته.

وأَضافت المصادر ذاتها أنه وعلى إثر الاصطدام القوي لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

ومن جهتها، حلت العناصر الأمنية بعين المكان حيث فتحت تحقيقا مع السائق في ظروف الحادث، كما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات على أن يتم دفنه لاحقا.

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شوف تيفي حوادث وحقوق سيارة اجرة شاب طنجة

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