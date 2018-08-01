في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا ﻿

توجه الأمير ''تميم بن حمد آل ثاني'' أمير قطر إلى تركيا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس'' رجب طيب أردوغان'' في ظل تراجع قيمة العملة التركية وتدهور العلاقات التركية الأمريكية.

شوف تيفي وكالات

توجه الأمير ''تميم بن حمد آل ثاني'' أمير قطر إلى تركيا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس'' رجب طيب أردوغان'' في ظل تراجع قيمة العملة التركية وتدهور العلاقات التركية الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه من المتوقع أن يبحث الأمير ''تميم و أردوغان ''العلاقات الثنائية، وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات''.

وكانت تركيا قد دعمت الدوحة ، على خلفية أزمة المقاطعة التي قادتها دول الخليج، ودول عربية أخرى، العام الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.

وتحافظ تركيا وقطر على روابط جيدة بينهما، إذ وفرت أنقرة، التي تملك قاعدة عسكرية في قطر، الإمدادات للدولة الخليجية الصغيرة بعدما اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الإجراءات ضدها.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري، على خلفية التوتر المتصاعد بين أمريكا وتركيا بخصوص قضية القس الأمريكي ''برانسون''.

وفي نفس السياق، كتبت صحيفة تركية أمس الثلاثاء، غاضبة مما أسمته ''الموقف السلبي'' لقطر في تعاطيها مع الأزمة الحاصلة بين أنقرة وواشنطن، خاصة بعد تهاوي سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، قبل تعافيه مباشرة بعد إعلان أردوغان مقاطعة المنتجات الامريكية.