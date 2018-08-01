حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عميد الشرطة رئيس الدائرة الثالثة بتطوان، تمكن أمس الثلاثاء، من الإطاحة بأكبر بارون مخدرات بجهة الشمال، بعد محاصرته خلال تواجده رفقة سائقه داخل سيارة مكتراة بالقرب من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عميد الشرطة رئيس الدائرة الثالثة بتطوان، تمكن أمس الثلاثاء، من الإطاحة بأكبر بارون مخدرات بجهة الشمال، بعد محاصرته خلال تواجده رفقة سائقه داخل سيارة مكتراة بالقرب من مدارة مارتيل.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وبعد إيقاف بارون المخدرات ومرافقه، فتشت السيارة وعثرت على أربعين غراما من الكوكايين ومبالغ مالية مهمة، قبل أن يتقرر الانتقال إلى منزل البارون، ما مكن من العثور على عقود عقارات وطوابع مزروة تابعة لمصلحة إثبات الإمضاء.

وأكد ذات المصدر أن بارون المخدرات، اعترف بقيام عون سلطة بتسهيل عملية تزوير عقود العقارات التي حملت إمضاءات جماعات أصيلة ومنطقة الخروب، مبرزا أن المصالح الأمنية، وضعت كمينا لـ "المقدم"، ليتم إيقافه هو الآخر ووضعه رفقة البارون ومرافقه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.