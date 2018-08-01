 حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي | ثقافة و فنون

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة | حوادث و حقوق

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا | دولي

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب | مجتمع

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب

التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية | بوليتيك

التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية

أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة | مجتمع

أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة

ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة | مجتمع

ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة

صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا | مجتمع

صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا

الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب | مجتمع

الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 15:41 حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب | مجتمع
حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عميد الشرطة رئيس الدائرة الثالثة بتطوان، تمكن أمس الثلاثاء، من الإطاحة بأكبر بارون مخدرات بجهة الشمال، بعد محاصرته خلال تواجده رفقة سائقه داخل سيارة مكتراة بالقرب من

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عميد الشرطة رئيس الدائرة الثالثة بتطوان، تمكن أمس الثلاثاء، من الإطاحة بأكبر بارون مخدرات بجهة الشمال، بعد محاصرته خلال تواجده رفقة سائقه داخل سيارة مكتراة بالقرب من مدارة مارتيل.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وبعد إيقاف بارون المخدرات ومرافقه، فتشت السيارة وعثرت على أربعين غراما من الكوكايين ومبالغ مالية مهمة، قبل أن يتقرر الانتقال إلى منزل البارون، ما مكن من العثور على عقود عقارات وطوابع مزروة تابعة لمصلحة إثبات الإمضاء.

وأكد ذات المصدر أن بارون المخدرات، اعترف بقيام عون سلطة بتسهيل عملية تزوير عقود العقارات التي حملت إمضاءات جماعات أصيلة ومنطقة الخروب، مبرزا أن المصالح الأمنية، وضعت كمينا لـ "المقدم"، ليتم إيقافه هو الآخر ووضعه رفقة البارون ومرافقه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية بارون الشمال المخدرات الكوكايين المقدم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة | مجتمع

أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة

ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة | مجتمع

ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة

صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا | مجتمع

صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا

الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب | مجتمع

الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو سبب منع بيع أضاحي العيد فالكاراجات وهكذا رد الكسابة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

هذا هو سبب منع بيع أضاحي العيد ''فالكاراجات'' وهكذا رد الكسابة

شرعا.. هاشنو قال الدين في شراء أضحية العيد بالكــريدي | خارج البلاطو

شرعا.. هاشنو قال الدين في شراء أضحية العيد بالكــريدي

مغاربة بين مؤيد و معارض لفكرة الاقتراض في العطلة الصيفية | روبورتاج

مغاربة بين مؤيد و معارض لفكرة الاقتراض في العطلة الصيفية

هام للمقبلين على شراء أضحية العيد اتبعوا هذه النصائح | قنوات أخرى

هام للمقبلين على شراء أضحية العيد اتبعوا هذه النصائح

﻿

آخر المستجدات

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة | حوادث و حقوق

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا | دولي

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب | مجتمع

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.