 التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية ﻿
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التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 15:39 التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية | بوليتيك
التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية
بعثت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديمقراطي FNE، أمس الثلاثاء 14 غشت، رسالة احتجاج إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

شوف تيفي

بعثت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديمقراطي FNE، أمس الثلاثاء 14 غشت، رسالة احتجاج إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي''أمزازي سعيد''، و ذلك على خلفية تأخر نتائج الحركة الانتقالية لمراكز تحضير شهادة التقني العالي BTS.

وجاء في الرسالة، أنه وبخلاف نتائج جميع الحركات الانتقالية الخاصة بأطر هيئة التدريس والإدارة المرتبطة بكافة الفئات، والتي تم الإعلان عنها مع نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018، فلم يتوصل التوجه الديمقراطيFNE إلى حد الساعة بأي نتائج تخص مراكز تحضير شهادة التقني العالي BTS، في إقصاء واضح للأساتذة العاملين بهذه المراكز، تضيف ذات الرسالة.

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة الوزير'' أمزازي''، بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة الانتقالية بالمراكز المذكورة، المتعلقة بهيئة التدريس أو بهيئة الإدارة بعدة مراكز (مراكش، سطات...نموذجا)، وأيضا ''الإسراع بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، مع وجوب احترام الرغبات المعبر عنها من طرف الأساتذة، واحترام مدة الطعون إسوة بباقي الحركات الانتقالية الأخرى، حتى يتسنى للمعنيين القيام باللازم في وقته، حفاظا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذة''، تضيف الرسالة.

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شوف تيفي المغرب وزارة نقابة التوجه الديمقراطي احتجاج حركة انتقالية أمزازي

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