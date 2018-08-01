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أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 15:36 أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة | مجتمع
أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة
علمت شوف تيفي أن عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين باقليم وادي الذهب انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وذلك من أجل توفير الشروط الصحية للأضاحي وكيفية الذبح في ظروف سليمة، وذلك من تأطير خبراء بيطريين

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين باقليم وادي الذهب انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وذلك من أجل توفير الشروط الصحية للأضاحي وكيفية الذبح في ظروف سليمة، وذلك من تأطير خبراء بيطريين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون وقد استفاد من هذه العملية أربعون جزارا فيما تم توزيع ألبِسة صحية للذبح.

وبهذا الخصوص، قالت صفية التوزاني المديرة الجهوية للونسا بالعيون، أن العملية لقيت استحسانا من طرف الجزارين المهنيين وسُتعمم على الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة .

وأضافت المتحدثة، أن هذه العملية تأتي بمناسبة استرجاع جهة وادي الذهب للوطن الأب وكذلك التهيىء لعيد الأضحى المبارك.

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سبور عملية تحسيسية تكوين جزار شوف تيفي

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