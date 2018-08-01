ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة ﻿

قبل أيام من حلول عيد الأضحى، تفاجأ المغاربة بتنافس مجموعة من الوجوه ''الفيسبوكية'' المعروفة على توزيع الأكباش على الفقراء والمعوزين بطريقة مثيرة تم اعتبارها ''نفاقا'' و''رياء''، لأن أعمال الخير وعلى

''شوف تيفي''

قبل أيام من حلول عيد الأضحى، تفاجأ المغاربة بتنافس مجموعة من الوجوه ''الفيسبوكية'' المعروفة على توزيع الأكباش على الفقراء والمعوزين بطريقة مثيرة تم اعتبارها ''نفاقا'' و''رياء''، لأن أعمال الخير وعلى حد تعبير المغاربة تكون سرا والظهور والتباهي والافتخار بعدد الأكباش التي تم توزيعها، يعتبر أمرا غير مقبول وبعيد كل البعد عن الطريقة الإسلامية المعتمدة للقيام بأعمال الإحسان والخير.

المغاربة النشطاء، عبروا عن غضبهم الشديد في تفاعلهم مع فيديوهات هؤلاء ''الفيسبوكيين''، مؤكدين أن هؤلاء يستغلون الدين ويستغلون الإسلام وهذه المناسبات الدينية للتسويق لأنفسهم طمعا في الحصول على الشهرة، مشددين في الوقت نفسه على أن بعض من تم تلقيبهم بـ ''صحاب شوفوني كنفرق الحوالا'' لهم خلفيات غير معروفة وقد افتضح أمرهم مؤخرا، وتأكد قيامهم بأعمال الخير من أجل تحقيق بعض المآرب.

ومن جهة أخرى، اعتبر نشطاء أن ما يقوم به هؤلاء ''الفيسبوكيون المعروفون''، يبقى بادرة طيبة لكن من الأجدر والأفضل القيام بأعمال الخير بشكل سري لأن منح كبش لشخص فقير وتصويره إلى جانب الكبش مثلا، يعتبر إهانة لهذا المواطن.