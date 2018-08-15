 صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا ﻿
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صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 15:20 صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا | مجتمع
صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية البيضاوية، يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تم التقاطها من داخل حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة ''نقل المدينة''، والتي تظهر الحالة الكارتية للحافلات التي

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية البيضاوية، يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تم التقاطها من داخل حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة "نقل المدينة"، والتي تظهر الحالة الكارتية للحافلات التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا.

وفور نشر هذه الصور التي تم وصفها بـ "الفاضحة"، تفاعل آلاف النشطاء البيضاويين، حيث استغل الجميع الفرصة للتعبير عن معاناتهم اليومية داخل هذه الحافلات، مؤكدين أن وضعها الميكانيكي وحالتها الداخلية أمر "مخجل"، واستمرار استخدامها يعتبر أمرا غير مقبول.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المعطيات التي ظهرت مؤخرا، تؤكد أن أسطول حافلات النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، من المنتظر أن يتم تغييره بداية من السنة المقبلة، وقد يتم ربطه بشبكة النقل الخاصة بـ "الترامواي".



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوكية الترامواي الحافلات البيضاويين

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