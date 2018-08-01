الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب ﻿

تم مساء أمس الثلاثاء بالداخلة، تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بمناسبة تخليد الذكرى الـ 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.

شوف تيفي و.م.ع

تم مساء أمس الثلاثاء بالداخلة، تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بمناسبة تخليد الذكرى الـ 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.

وبهذه المناسبة، دشن والي جهة الداخلة – وادي الذهب ''لامين بنعمر''، بحضور عدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية، مشروع التهيئة الحضرية لشارع سكارنا بتجزئة الوحدة، الذي يبلغ طوله 2 كلم، بكلفة إجمالية بلغت 21 مليون و781 ألف و258 درهم، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويهم المشروع، التابع لمؤسسة العمران – الجنوب والذي يندرج في إطار برنامج السكن بإقليم الداخلة وادي الذهب، تبليط الأرصفة والتشجير والتأثيث الحضري، الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون و688 ألف و988 درهما، وتوفير الإنارة العمومية الذي بلغت تكلفته المالية 4 ملايين و270 ألف درهم.

وبنفس المناسبة، أعطى والي الجهة انطلاقة مشروع تقوية وتعبيد الطرق الحضرية بالأحياء ناقصة التجهيز بمدينة الداخلة، الذي رصد له غلاف مالي بلغ 19 مليون و531 ألف و200 درهم.

المشروع التابع للمجلس الإقليمي لوادي الذهب، يندرج في إطار اتفاقية الشراكة لتأهيل مدينة الداخلة والمراكز الصاعدة (2016-2019)، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، وولاية جهة الداخلة – وادي الذهب (صاحب المشروع المفوض)، والجماعة الترابية للداخلة.