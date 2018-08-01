المالكي يدعو إلى مأسسة التعاون و الشراكة مع البارلاسور ﻿

دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء بـ ''أسونسيون'' عاصمة الباراغواي، إلى مأسسة التعاون و الشراكة مع برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (البارلاسور).

شوف تيفي و.م.ع

دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء بـ ''أسونسيون'' عاصمة الباراغواي، إلى مأسسة التعاون و الشراكة مع برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (البارلاسور).

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد المالكي خلال جلسة عمل عقدها مع رئيس البارلاسور،'' طوماس بيطار نافارو''، على هامش زيارته للعاصمة البراغويانية لتمثيل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الباراغواي، أكد على اهتمام المغرب الدائم لربط علاقات التعاون والتشاور مع مختلف المؤسسات الإقليمية الاندماجية، مبرزا أن مجلس النواب يحرص على ربط جسور التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات التشريعية عبر العالم.

و ثمن المالكي الدور الهام الذي يضطلع به ''البارلاسور'' من أجل الاندماج والتعاون الإقليمي بين مكوناته في الجانب الاقتصادي، مع مراعاة المسلسل الديمقراطي ووضعية حقوق الإنسان، داعيا في الوقت نفسه رئيس ''البارلاسور'' إلى زيارة المغرب للتعرف عن قرب على مختلف الأوراش والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أطلقها المغرب، مما سيشكل مناسبة للتوقيع على مذكرة تفاهم و تعاون بين الطرفين.

من جهته، رحب رئيس البارلاسور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بدعوة المالكي بخصوص مأسسة الشراكة بين مجلس النواب والبارلاسور، مبرزا أنه يعتزم زيارة المغرب رفقة وفد هام من برلمان الميركوسور خلال منتصف أكتوبر المقبل.

ويعتبر البارلاسور، الذي يتخذ من عاصمة الأوروغواي''مونيفيديو Montevideo ''، مقرا له، مؤسسة برلمانية إقليمية تروم تطوير العمل التشريعي بين الدول الأعضاء، من أجل دعم مسلسل الاندماج الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء لـ''الميكوسور'' والتي تضم حاليا كلا من البرازيل و الأرجنتين و الباراغواي والأوروغواي.