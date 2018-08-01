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مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحذر من شن هجوم على أجهزة الصراف الآلي

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 14:53 مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحذر من شن هجوم على أجهزة الصراف الآلي | دولي
مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحذر من شن هجوم على أجهزة الصراف الآلي
وجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحذيرا أعلن فيه أن مجرمي الإنترنت يخططون لشن هجوم منسق على أجهزة الصراف الآلي حول العالم، وسحب ملايين الدولارات من حسابات العملاء المصرفية.

"شوف تيفي"

وجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحذيرا أعلن فيه أن مجرمي الإنترنت يخططون لشن هجوم منسق على أجهزة الصراف الآلي حول العالم، وسحب ملايين الدولارات من حسابات العملاء المصرفية.

وحسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" أمس الثلاثاء، فقد ذكر تحذير سري أرسله المكتب المذكور إلى البنوك أن المخطط الذي يحمل اسم "ATM cashout"، يمكن أن يتم في غضون ساعات قليلة، وعلى الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إغلاق البنوك.

وأوضحت القناة الروسية أن اللصوص، يمكنهم سرقة الأموال، مشيرة إلى أن تنبيه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) للبنوك، والذي حصل عليه خبير الأمن السيبراني، بريان كريبس، ينص على أن مكتب التحقيقات حصل على تقارير غير محددة تشير إلى أن مجرمي الإنترنت يخططون لتنفيذ عملية سحب أموال من أجهزة الصراف الآلي في الأيام المقبلة.

 

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المغرب شوف تيفي التحقيقات الفيدرالية الصراف الآلي العملاء الروسية

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