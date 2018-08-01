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شاحنة كبيرة لنقل السلع تدهس طفلا وتهشم رأسه بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 14:52 شاحنة كبيرة لنقل السلع تدهس طفلا وتهشم رأسه بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
شاحنة كبيرة لنقل السلع تدهس طفلا وتهشم رأسه بالفقيه بنصالح
شهدت مدارة السوق الأسبوعي لمدينة الفقيه بنصالح، أمس الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها طفل، دهسته شاحنة كبيرة خاصة بنقل السلع ''رموك''، ما تسبب في وفاته على الفور تحت عجلات الشاحنة.

''شوف تيفي''

شهدت مدارة السوق الأسبوعي لمدينة الفقيه بنصالح، أمس الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها طفل، دهسته شاحنة كبيرة خاصة بنقل السلع ''رموك''، ما تسبب في وفاته على الفور تحت عجلات الشاحنة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الحادثة المروعة، فإن الطفل كان يحاول تجاوز الشارع، قبل أن تدهسه الشاحنة، وتسحق العجلات رأسه بطريقة أثارت رعب وهلع وصدمة الحاضرين بعين المكان.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضــوع حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا بعد معاينة جثة الطفل التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفقيه بنصالح رموك شاحنة طفل مدارة السلع

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