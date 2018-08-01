ساكنة دواوير إقليم أزيلال تحتج على الخدمات الصحية ﻿

بعدما نظمت ساكنة دواوير إقليم أزيلال مسيرة احتجاجية تمتد على مدى 70 كيلومترا احتجاجا على غياب الخدمات الصحية، والتكلفة الباهظة لنقل مرضاهم إلى المستوصفات الطبية، تدخلت سلطات إقليم أزيلال بحر

شوف تيفي

بعدما نظمت ساكنة دواوير إقليم أزيلال مسيرة احتجاجية تمتد على مدى 70 كيلومترا احتجاجا على غياب الخدمات الصحية، والتكلفة الباهظة لنقل مرضاهم إلى المستوصفات الطبية، تدخلت سلطات إقليم أزيلال بحر الأسبوع الجاري من أجل تهدئة الأوضاع.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن ساكنة كل من وازنت، وأيت بولمان، وأيت الكوش، وبوعنتر الجبل، خرجوا يوم الإثنين المنصرم، في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، قطعوا فيها ما يقارب 40 كيلومترا، قبل أن يتدخل رئيس دائرة ولتانة وقائد قيادة واولى، لإقناع المحتجين بالتراجع عن احتجاجهم، واعدين بتكليف ممرض بالقيام بالعلاجات الأساسية، خصوصا التلقيح، وإعادة إطلاق أشغال بناء مركز صحي بهذه المنطقة، في بداية 2019 بشراكة مع عمالة إقليم أزيلال، وتحديد يوم الجمعة المقبل، موعدا لعقد لقاء رسمي مع ممثلي السكان المحتجين، والفعاليات المدنية المحلية، لمناقشة باقي المطالب.

يذكر أن سكان الدواوير المنتفضة خرجوا للاحتجاج، بسبب صعوبة وصولهم إلى المرافق الصحية، والمبالغ، التي تفرض عليهم لتوفير سيارة إسعاف لهم في حالة الحاجة إليها، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على آداء 300 درهم سعر بنزين للإسعاف، ليوصلهم إلى المستوصف، الذي لا يتوفر على طبيب منذ أشهر، بعد خروج الطبيبة الوحيدة، التي كانت فيه في عطلة ولادة، ولم يتم تعويضها.