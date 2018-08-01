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طفلة تنحدر من مدينة سلا تلقى حتفها غرقا بشاطئ واد لاو

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 14:22 طفلة تنحدر من مدينة سلا تلقى حتفها غرقا بشاطئ واد لاو | حوادث و حقوق
طفلة تنحدر من مدينة سلا تلقى حتفها غرقا بشاطئ واد لاو
ألقت مياه شاطئ واد لاو المتواجد ضواحي مدينة تطوان، يومه الأربعاء، جثة طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 14 سنة، لقيت مصرعها غرقا، واختفت تحت مياه البحر عصر أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

ألقت مياه شاطئ واد لاو المتواجد ضواحي مدينة تطوان، يومه الأربعاء، جثة طفلة تبلغ من العمر قيد حياتها 14 سنة، لقيت مصرعها غرقا، واختفت تحت مياه البحر عصر أمس الثلاثاء.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بطفلة تنحدر من مدينة سلا، حلت رفقة أسرتها لقضاء العطلة الصفية بشاطئ واد لاو، إلا أن الأقدار شاءت أن تنتهي عطلة الأسرة بفاجعة، بعد غرق الطفلة التي تعتبر الإبنة الوحيدة لوالديها.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وعاينت لحظة انشتال جثة الطفلة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي الطفلة شاطئ واد لاو مدينة سلا مستشفى سانية الرمل

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