 حصري وبالصور..هذا هو المسجد اللي غادي يأدي فيه الملك صلاة عيد الأضحى و ها فين غادي يذبح الأضحية ﻿
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حصري وبالصور..هذا هو المسجد اللي غادي يأدي فيه الملك صلاة عيد الأضحى و ها فين غادي يذبح الأضحية

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 13:50 حصري وبالصور..هذا هو المسجد اللي غادي يأدي فيه الملك صلاة عيد الأضحى و ها فين غادي يذبح الأضحية | مجتمع
حصري وبالصور..هذا هو المسجد اللي غادي يأدي فيه الملك صلاة عيد الأضحى و ها فين غادي يذبح الأضحية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع،أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يؤدي صلاة عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت الجاري، بمسجد الحسن الثاني المتواجد وسط مدينة تطوان.



حصري وبالصور..هذا هو المسجد اللي غادي يأدي فيه الملك صلاة عيد الأضحى و ها فين غادي يذبح الأضحية

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع،أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يؤدي صلاة عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت الجاري، بمسجد الحسن الثاني المتواجد وسط مدينة تطوان.

وأوضح المصدر ذاته أن الملك محمد السادس، سيقوم بذبح أضحية العيد بساحة المسجد المتواجد وسط مدينة تطوان، والذي سبق أن أدى به الملك صلاة الجمعة قبل عشر سنوات.

وأبرز ذات المصدر أن مسجد الحسن الثاني ومنذ يومين، يعرف أعمال صيانة وترميم، مشددا في الوقت نفسه أن لجنة مكونة من مسؤولين كبار، حلت بعين المكان، ووقفت على سير الترتيبات بمحيط المسجد والشوارع القريبة منه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مسجد الحسن الثاني أضحية العيد الصيانة الترميم

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