 سكوب..لأول مــرة..الملك محمد السادس يحتفل بعيد الأضحى بمدينة تطوان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي | ثقافة و فنون

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة | حوادث و حقوق

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا | دولي

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب | مجتمع

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب

التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية | بوليتيك

التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية

أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة | مجتمع

أيام قليلة قبل عيد الأضحى.. عملية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجزارين بالداخلة

ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة | مجتمع

ظاهرة التباهي بفعل الخير وتوزيع أضاحي العيد على الفقراء وتصويرهم بالفيديو تغضب المغاربة

صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا | مجتمع

صور تفضح الحالة الكارتية لحافلات نقل المدينة التي يستخدمها مئات البيضاويين يوميا

الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب | مجتمع

الداخلة.. تدشين مشاريع تنموية بمناسبة ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

سكوب..لأول مــرة..الملك محمد السادس يحتفل بعيد الأضحى بمدينة تطوان

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 13:43 سكوب..لأول مــرة..الملك محمد السادس يحتفل بعيد الأضحى بمدينة تطوان | بوليتيك
سكوب..لأول مــرة..الملك محمد السادس يحتفل بعيد الأضحى بمدينة تطوان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، ولأول مرة، مند توليه عرش أسلافه الميامين، سيقضي عيد الأضحى بشمال المملكة وبالتحديد بمدينة تطوان.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، ولأول مرة، مند توليه عرش أسلافه الميامين، سيقضي عيد الأضحى بشمال المملكة وبالتحديد بمدينة تطوان.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن الملك محمد السادس، وعكس السنوات الماضية التي دأب فيها على قضاء عيد الأضحى وأداء مراسيمه بالعاصمة الرباط، فإنه قرر السنة الحالية الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية بمدينة تطوان.

وأشار ذات المصدر أن الترتيبات بعمالة المضيق الفنيدق تطوان، ومنذ يومين، تجرى على قدم وساق، من أجل استقبال الملك محمد السادس، يوم عيد الأضحى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس عمالة الفنيدق المضيق عيد الأضحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية | بوليتيك

التوجه الديمقراطي يحتج على تأخر نتائج الحركة الانتقالية

المالكي يدعو إلى مأسسة التعاون و الشراكة مع البارلاسور | بوليتيك

المالكي يدعو إلى مأسسة التعاون و الشراكة مع البارلاسور

الملك يعزي الرئيس الإيطالي إثر حادث انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى | بوليتيك

الملك يعزي الرئيس الإيطالي إثر حادث انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو سبب منع بيع أضاحي العيد فالكاراجات وهكذا رد الكسابة | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

هذا هو سبب منع بيع أضاحي العيد ''فالكاراجات'' وهكذا رد الكسابة

شرعا.. هاشنو قال الدين في شراء أضحية العيد بالكــريدي | خارج البلاطو

شرعا.. هاشنو قال الدين في شراء أضحية العيد بالكــريدي

مغاربة بين مؤيد و معارض لفكرة الاقتراض في العطلة الصيفية | روبورتاج

مغاربة بين مؤيد و معارض لفكرة الاقتراض في العطلة الصيفية

هام للمقبلين على شراء أضحية العيد اتبعوا هذه النصائح | قنوات أخرى

هام للمقبلين على شراء أضحية العيد اتبعوا هذه النصائح

﻿

آخر المستجدات

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

الولدية تنظم الدورة السادسة لمهرجان المحار يشارك فيها الصنهاجي وسامي راي

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة | حوادث و حقوق

سيارة أجرة ترسل شابا في مقتبل العمر إلى مستودع الأموات بطنجة

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا | دولي

في ظل تدهور العلاقات التركية الأمريكية أمير قطر يتوجه إلى تركيا

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب | مجتمع

حصري.. رجال الحموشي يلقون القبض على أكبر بارون مخدرات بشمال المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.