سكوب..لأول مــرة..الملك محمد السادس يحتفل بعيد الأضحى بمدينة تطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، ولأول مرة، مند توليه عرش أسلافه الميامين، سيقضي عيد الأضحى بشمال المملكة وبالتحديد بمدينة تطوان.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، ولأول مرة، مند توليه عرش أسلافه الميامين، سيقضي عيد الأضحى بشمال المملكة وبالتحديد بمدينة تطوان.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن الملك محمد السادس، وعكس السنوات الماضية التي دأب فيها على قضاء عيد الأضحى وأداء مراسيمه بالعاصمة الرباط، فإنه قرر السنة الحالية الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية بمدينة تطوان.

وأشار ذات المصدر أن الترتيبات بعمالة المضيق الفنيدق تطوان، ومنذ يومين، تجرى على قدم وساق، من أجل استقبال الملك محمد السادس، يوم عيد الأضحى.