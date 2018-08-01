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اختراق لتطبيق ''إنستغرام'' وسخط كبير وسط المستخدمين والروس على قائمة المتهمين

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 13:31 اختراق لتطبيق إنستغرام وسخط كبير وسط المستخدمين والروس على قائمة المتهمين | نت 2.0
اختراق لتطبيق ''إنستغرام'' وسخط كبير وسط المستخدمين والروس على قائمة المتهمين
يعاني مستخدمو تطبيق'' إنستغرام'' من اختراق غريب حيث يتم تسجيل خروجهم من الحساب، وظهور رسالة مفادها أن اسم المستخدم غير موجود عند محاولة تسجيل الدخول، مما جعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل

شوف تيفي

 

يعاني مستخدمو تطبيق'' إنستغرام'' من اختراق غريب حيث يتم تسجيل خروجهم من الحساب، وظهور رسالة مفادها أن اسم المستخدم غير موجود عند محاولة تسجيل الدخول، مما جعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون أن الروس وراء هذا الاختراق الإلكتروني.

و ذكر موقع قناة ''العربية''، الذي أورد الخبر صباح يومه الأربعاء، أن مستخدمي ''إنستغرام'' اتجهوا نحو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى كـ''فيسبوك'' و ''تويتر'' للشكوى حول ما يحصل معهم من اختراق حساباتهم، حيث يجد الكثير منهم نفسه أمام وضعية منع من تغيير عنوان بريده الإلكتروني وكلمة المرور. ولحد الآن يجهل كيف أو لماذا حدث هذا الهجوم، لكنه يشكل خطرا كبيرا بعد مزاعم بحدوث قرصنة روسية تستهدف فيسبوك كذلك.

وحسب ذات الموقع فإن مستخدمة لموقع تويتر، تدعى ''أليساندرا سكاربا'' كانت من أوائل الذين قاموا بالتحذير حول إمكانية وجود هجوم عالمي على التطبيق المشهور.

كما كشفت مواضيع رائجة عبر محرك البحث غوغل، ارتفاع عمليات البحث عن عبارة ''اختراق إنستغرام''، والتي تم البحث عنها عبر جميع أنحاء العالم.


وجدير بالذكر أن بيانات منصة التحليل ''Talkwalker''، أحصت أكثر من 5000 تغريدة من 899 حسابًا يذكرون اختراقات في إنستغرام في الأيام السبعة الأخيرة فقط، مما يشير إلى أن ما يحصل ليس مشاكل فردية معزولة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنستغرام تطبيق اختراق مجرمين

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