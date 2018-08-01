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انقلاب شاحنة محملة بالأغنام بأزيلال تنهي حياة فلاحين قادمين من أكادير

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 13:17 انقلاب شاحنة محملة بالأغنام بأزيلال تنهي حياة فلاحين قادمين من أكادير | حوادث و حقوق
انقلاب شاحنة محملة بالأغنام بأزيلال تنهي حياة فلاحين قادمين من أكادير
لقي فلاحان ينحدران من أكادير مصرعهما، وأصيب آخر بجروح بليغة في حادثة سير خطيرة، وقعت مساء أمس الثلاثاء ضواحي منطقة ''أزود'' بأزيلال، وذلك إثر انقلاب سيارة من نوع ''بيكوب'' كانت تقلهما في رحلة من مدينة

شوف تيفي:أكادير

لقي فلاحان ينحدران من أكادير مصرعهما، وأصيب آخر بجروح بليغة في حادثة سير خطيرة، وقعت مساء أمس الثلاثاء ضواحي منطقة "أزود" بأزيلال، وذلك إثر انقلاب سيارة من نوع "بيكوب" كانت تقلهما في رحلة من مدينة أكادير نحو الغرب.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالكان كانا على متن سيارة "بيكوب" يقلان مجموعة من رؤوس الأغنام رفقة مساعد لهما من أجل تسويقها وبيعها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى بأحد الأسواق الكائنة بالغرب، غير أن رحلتهم انتهت عند حدود منطقة "أغرويز" بالجماعة الترابية اوزود، بعدما انحرفت بهم السيارة بمنعرج خطير، لتنقلب على قارعة الطريق في مشهد وصف بالمرعب.

وخلف الحادث مصرع الفلاحين في الحين، فيما أصيب مساعدهما بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطلت المحلية وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بنقل جثثي الضحيتين صوب مستودع الأموات، فيما نقل المصاب صوب المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، وجرى فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث المفجع.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حادثة مميتة فلاحين مصرع انقلاب بيكوب

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