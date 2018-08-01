مديرية الصحة بدرعة تافيلالت تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة وفاة ثلاثة أطفال بسبب ''المينانجيت'' ﻿

خرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت عن صمتها، وكشفت بعض التوضيحات والمعطيات، الخاصة بالأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية حول وفاة ثلاثة أطفال بسبب داء

''شوف تيفي''

خرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت عن صمتها، وكشفت بعض التوضيحات والمعطيات، الخاصة بالأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية حول وفاة ثلاثة أطفال بسبب داء التهاب السحايا ''Méningite'' وانتشاره بشكل خطير بزاكورة.

وأوضحت المديرية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الأربعاء، أنه وبناء على المعطيات الرسمية المسجلة بالمصالح الصحية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت وبمصالح المندوبية الإقليمية للصحة بزاكورة، فإن عدد حالات التهاب السحايا المسجلة بزاكورة خلال سنة 2017 هو ست (6) حالات، وسبع (7) حالات مسجلة إلى حدود يوم الإثنين 13 غشت 2018، ست منها مثلت للشفاء، وهي في حالة صحية جيدة، بينما فارق الحياة طفل في سنته الثانية وينحدر من جماعة النقوب.

وأكدت المديرية أن الوضعية الوبائية لداء التهاب السحايا بإقليم زاكورة عادية جدا، ولا تدعو إلى القلق، وهي لا تشكل استثناء بالنظر لواقع هذا الداء على المستوى الجهوي أو الوطني أو الدولي، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تتوفر على برنامج وطني محكم خاص بالمراقبة الوبائية ولمحاربة داء التهاب السحايا يمكنها من المتابعة عن كثب للوضع الوبائي، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بالتكفل بالحالات المرضية المسجلة، والتحكم في المرض ومن جملتها : التلقيح، الرصد الوبائي والبحث الميداني أمام كل حالة مسجلة بغرض التشخيص المبكر للحالات المصاحبة، وكذا الكشوفات والتحاليل الطبية، والدواء الوقائي والعلاجي، والتوعية الصحية .

وأبرزت المديرية أن مصالح وزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت تتابع الوضع الوبائي والصحي عن كثب، ولن تدخر أي جهد في حماية صحة الساكنة، وهي تتحكم في الوضع الصحي، وستبقى يقظة ومعبأة للتدخل والتصدي لكل طارئ، كما أنها وفرت كل الوسائل الضرورية لذلك من تلقيحات وأدوية ومختبرات للتحاليل الطبية وغيرها. وهي على استعداد دائم للتواصل والتنسيق مع كافة المتدخلين.