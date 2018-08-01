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الفنانة الأمريكية مادونا باللباس الأمازيغي بمناسبة عيد ميلادها الـ 60

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 12:27 الفنانة الأمريكية مادونا باللباس الأمازيغي بمناسبة عيد ميلادها الـ 60 | ثقافة و فنون
الفنانة الأمريكية مادونا باللباس الأمازيغي بمناسبة عيد ميلادها الـ 60
نشرت الفنانة الأمريكية مادونا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام يوم أمس الثلاثاء، صورة لها وهي ترتدي الطربوش المغربي والزي الأمازيغي، وذلك على هامش زيارتها للمغرب.

شوف تيفي

 

نشرت الفنانة الأمريكية مادونا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام يوم أمس الثلاثاء، صورة لها وهي ترتدي الطربوش المغربي والزي الأمازيغي، وذلك على هامش زيارتها للمغرب.

ولاقت صورة مادونا باللباس المغربي إعجاب متتبعيها، مستغلين الفرصة لمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها الـ 60 الذي اختارت مدينة مراكش للاحتفال به.

هذا واختارت المغنية الأمريكية مادونا قضاء إجازتها الصيفية بالمغرب وتحديدا بمدينة مراكش، على غرار النجوم العالميين الذين يفضلون قضاء عطلتهم بالمدينة الحمراء نظرا لجمالية الطبيعية والمناخ الحار.

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شوف تيفي ثقافة وفنون المغرب عاملية مراكش مادونا

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