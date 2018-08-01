الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته ﻿

اتهم ''أحمد الريسوني'' الرئيس السابق لحركة ''التوحيد والإصلاح''، ونائب الأمين العام ''لاتحاد علماء المسلمين''، السعودية بتسييس الحج من خلال منع عدد من المعارضين السياسيين من أداء شعيرة الحج، والتضييق على

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اتهم "أحمد الريسوني" الرئيس السابق لحركة "التوحيد والإصلاح"، ونائب الأمين العام "لاتحاد علماء المسلمين"، السعودية بتسييس الحج من خلال منع عدد من المعارضين السياسيين من أداء شعيرة الحج، والتضييق على وفود الدول التي لها خلافات مع النظام السعودي.

مداخلة الريسوني كانت في برنامج "للقصة بقية" الذي عرضته قناة الجزيرة، أول أمس الاثنين 13غشت، حيث طالب فيه الريسوني بإشراف منظمة التعاون الإسلامي على موسم الحج باعتبارها تمثل غالبية المسلمين بدل السعودية، وهو نفس الطلب الذي مافتئت الجمهورية الإيرانية تدندن حوله منذ سنوات كلما وقعت أزمة بين السعودية وإيران.

البرنامج الذي جرى بثه، تحت عنوان "تسييس الحج"، عرض وجهات نظر مختلفة، حيث قال فيه الريسوني " إنه بدون أي شك السعودية لم تسيس الحج فقط بل سعودته، ليس الآن، بل منذ عشرات السنين"، منتقدا تعامل السعودية مع معارضي الأنظمة العربية.