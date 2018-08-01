المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، قررت يومه الأربعاء، تأخير النظر في ملف الصحافية عفاف برناني التي تعتبر إحدى بطلات ملف توفيق بوعشرين إلى غاية 26 شتنبر المقبل.

"شوف تيفي":



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، قررت يومه الأربعاء، تأخير النظر في ملف الصحافية عفاف برناني التي تعتبر إحدى بطلات ملف توفيق بوعشرين إلى غاية 26 شتنبر المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في الملف، اتخذت قرار التأخير إلى التاريخ المذكور، وذلك من أجل منح فرصة للمحامين لإعداد الدفاع.

وكانت المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قد أصدرت قبل أشهر حكمها الابتدائي في قضية عفاف برناني، المتابعة بتهمتي البلاغ الكاذب والقذف، وقضت بإدانتها ب6 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.