 عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته | مجتمع

الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته

ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار جسر جنوى الإيطالي إلى 38 شخصا | دولي

ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار جسر جنوى الإيطالي إلى 38 شخصا

المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا | مجتمع

المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا

عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية | مجتمع

عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية

لارام تخرج عن صمتها بعد إضراب الربابنة | اقتصاد

لارام تخرج عن صمتها بعد إضراب الربابنة

طقس حار يصل ل43 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

طقس حار يصل ل43 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب

هام للمغاربة..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو في الكاشير | بووز

هام للمغاربة..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو في ''الكاشير''

المغرب يعود رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات | اقتصاد

المغرب يعود رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 09:37 عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية | مجتمع
عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية
كشفت الخطوط الجوية السعودية أن ''عطلا في نظام تخطيط الرحلات'' أثر على حركة النقل الجوي بينما تستعد المملكة لاستقبال الحجاج.


"شوف تيفي"

 


كشفت الخطوط الجوية السعودية أن "عطلا في نظام تخطيط الرحلات" أثر على حركة النقل الجوي بينما تستعد المملكة لاستقبال الحجاج.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية في بيان نشرته ليلة الثلاثاء الأربعاء، عن تأخر عدد من الرحلات بسبب هذا "العطل المفاجىء في نظام تخطيط الرحلات الجوية"، قائلة:" "نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية الذي أثر على انتظام عدد من الرحلات الثلاثاء فقد بادرت الخطوط الجوية السعودية لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل".

وأضافت الشركة : "تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير..وتعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجىء وتؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحجاج الشركة الرحلات عطل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته | مجتمع

الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته

المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا | مجتمع

المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا

طقس حار يصل ل43 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

طقس حار يصل ل43 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473 | مجتمع

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الطفل اللي دخل ملعب طنجة مع ميسي..أنا ماشي ولد وزير و اللي كينتاقدوني يترحمو على بابا اللي مات | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

الطفل اللي دخل ملعب طنجة مع ميسي..أنا ماشي ولد وزير و اللي كينتاقدوني يترحمو على بابا اللي مات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :15 غشت 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :15 غشت 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..وفاة مغربي داخل طائرة بسماء إسبانيا | بــووز

بالفيديو..وفاة مغربي داخل طائرة بسماء إسبانيا

بالفيديو..لموت ديال الضحك بعدما سولنا المغاربة علاش اليوم عطلة؟ | نسولو الناس

بالفيديو..لموت ديال الضحك بعدما سولنا المغاربة علاش اليوم عطلة؟

﻿

آخر المستجدات

الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته | مجتمع
منذ 30 دقيقة

الريسوني يطالب السعودية برفع يدها عن الحج وعدم تسييسه وسعودته

ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار جسر جنوى الإيطالي إلى 38 شخصا | دولي

ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار جسر جنوى الإيطالي إلى 38 شخصا

المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا | مجتمع

المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤجل النظر في ملف الصحافية عفاف برناني على خلفية قضية بوعشرينا

عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية | مجتمع

عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.