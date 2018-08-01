عطل في نظام تخطيط الرحلات يؤخر وصول الحجاج للسعودية ﻿

كشفت الخطوط الجوية السعودية أن ''عطلا في نظام تخطيط الرحلات'' أثر على حركة النقل الجوي بينما تستعد المملكة لاستقبال الحجاج.



"شوف تيفي"



كشفت الخطوط الجوية السعودية أن "عطلا في نظام تخطيط الرحلات" أثر على حركة النقل الجوي بينما تستعد المملكة لاستقبال الحجاج.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية في بيان نشرته ليلة الثلاثاء الأربعاء، عن تأخر عدد من الرحلات بسبب هذا "العطل المفاجىء في نظام تخطيط الرحلات الجوية"، قائلة:" "نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية الذي أثر على انتظام عدد من الرحلات الثلاثاء فقد بادرت الخطوط الجوية السعودية لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل".

وأضافت الشركة : "تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير..وتعتذر لضيوفها الكرام الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجىء وتؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة".