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بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 09:27 لارام تخرج عن صمتها بعد إضراب الربابنة | اقتصاد
لارام تخرج عن صمتها بعد إضراب الربابنة
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية لربابنة الطائرات، أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق يضم نقط التوافق ويعيد بناء مناخ الثقة.

"شوف تيفي"+" و م ع"


أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية لربابنة الطائرات، أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق يضم نقط التوافق ويعيد بناء مناخ الثقة.

وأعربت شركة لارام وجمعية ربابنة الطائرات، في بلاغ مشترك، عن ارتياحهما لإبرام هذا الاتفاق النابع من "وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، والدور الأساسي لقطاع السياحة في جهود التنمية، والدور البارز الذي تضطلع به الشركة باعتبارها فاعلا رئيسيا في تطوير قطاع النقل الجوي وتكريس إشعاع المملكة، وأهمية ربابنة الطائرات المهنيين والحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية".

وعبرت الشركة والجمعية عن التزامهما بالعمل سويا على تحسين الخدمات المقدمة لزبناء الشركة، مبرزتين أن الاحترافية العالية للربابنة وروح الانضباط والوعي بالواجب لديهم تشكلان مقومين مهمين للشركة.

كما أعربت الشركة والجمعية عن الشكر والامتنان للزبناء لوفائهم لشركة الخطوط الملكية المغربية.

 

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