طقس حار يصل ل43 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿

''شوف تيفي''
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء ، طقسا نسبيا حار إلى جد حار بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل. وسيلاحظ تمركز سحب كثيفة مع زخات رعدية ، واحتمال هبات قوية تحت الرعد بكل من الجنوب الشرقي للمملكة، وبمرتفعات الأطلس . كما ستهم سحب كثيفة مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية جنوب الاقاليم الصحراوية ، عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات البلاد.
وستهب الرياح معتدلة جد قوية من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى ، ومعتدلة شمالية بباقي جهات البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 15 و 19 درجة بالمرتفعات ، وما بين 25 و31 درجة بالسهول الغربية للأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي وبداخل الاقاليم الجنوبية ، وما بين 19 و25 درجة بالمناطق الأخرى للبلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و43 درجة بالسهول الواقعة غرب الاطلس وسوس والجنوب الشرقي للمملكة وداخل الاقاليم الجنوبية ، وما بين 32 و37 بالسهول الاطلسية والشياضمة والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال المنطقة الشرقية وما بين 26 و 31 بالمرتفعات وبمنطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل .
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان بالسواحل مابين طنجة وآسفي وقليل الهيجان الى هائج بباقي المناطق.