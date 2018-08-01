طقس حار يصل ل43 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء ، طقسا نسبيا حار إلى جد حار بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء ، طقسا نسبيا حار إلى جد حار بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل. وسيلاحظ تمركز سحب كثيفة مع زخات رعدية ، واحتمال هبات قوية تحت الرعد بكل من الجنوب الشرقي للمملكة، وبمرتفعات الأطلس . كما ستهم سحب كثيفة مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية جنوب الاقاليم الصحراوية ، عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة جد قوية من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى ، ومعتدلة شمالية بباقي جهات البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 15 و 19 درجة بالمرتفعات ، وما بين 25 و31 درجة بالسهول الغربية للأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي وبداخل الاقاليم الجنوبية ، وما بين 19 و25 درجة بالمناطق الأخرى للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و43 درجة بالسهول الواقعة غرب الاطلس وسوس والجنوب الشرقي للمملكة وداخل الاقاليم الجنوبية ، وما بين 32 و37 بالسهول الاطلسية والشياضمة والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال المنطقة الشرقية وما بين 26 و 31 بالمرتفعات وبمنطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان بالسواحل مابين طنجة وآسفي وقليل الهيجان الى هائج بباقي المناطق.