 رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب

هام للمغاربة..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو في الكاشير | بووز

هام للمغاربة..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو في ''الكاشير''

المغرب يعود رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات | اقتصاد

المغرب يعود رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا | حوادث و حقوق

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473 | مجتمع

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473

سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎ | مجتمع

سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎

مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة | دولي

مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة

النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول فيديو | حوادث و حقوق

النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول ''فيديو''

ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 01:50 رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك
رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب
أكد رئيس مجلس النواب الباراغوياني، فيكتور كويفاس، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمملكة وكذا مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة من أجل طي صفحة النزاع الإقليمي

''شوف تيفي'' ''و م ع''

أكد رئيس مجلس النواب الباراغوياني، فيكتور كويفاس، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمملكة وكذا مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة من أجل طي صفحة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال المسؤول الباراغوياني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب لقاء جمعه برئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي الذي يزور أسونسيون لتمثيل الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني المنتخب، ماريو عبدو بينيتيز، إن ''برلمان الباراغواي يجدد التزامه الواضح والدقيق بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية''.

وأضاف، من ناحية أخرى، أن اللقاء برئيس مجلس النواب مكن من إبراز جودة العلاقات التي تربط بين الباراغواي والمغرب، البلدين الصديقين، مشيدا بمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، أشاد بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في شقها المتعلق بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرا إلى أنه يعتزم قريبا القيام بزيارة إلى المغرب من أجل توطيد أواصر العلاقات الباراغوانية المغربية في شتى المجالات.

وخلال هذا اللقاء ثمن المالكي عاليا موقف البرلمان البارغوياني الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن هذا الموقف يعكس بشكل ''عميق وموضوعي وصريح وواقعي'' جودة العلاقات القائمة بين الباراغواي والمغرب.

كما أكد المالكي أن البلدين يتوفران على العديد من المؤهلات التي تسمح بالرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى نموذجي في إطار التعاون جنوب جنوب.

وكان المالكي قد أجرى أمس الاثنين مباحثات مع رئيس الكونغريس الباراغوياني،، سيلفيو أوفيلار، و وزير العلاقات الخارجية الباراغوياني المعين، لويس ألبيرتو كاستيغليوني، همت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحبيب المالي البارغواي مجلس النواب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عمالة الرحامنة تُفعّل خطاب الملك وتنظم منتدى خاص بالشباب يحضره وزراء حكومة العثماني | بوليتيك

عمالة الرحامنة تُفعّل خطاب الملك وتنظم منتدى خاص بالشباب يحضره وزراء حكومة العثماني

هذه حقيقة تراجع وزارة الداخلية عن قرار منع بيع الأغنام بالمحلات التجارية | بوليتيك

هذه حقيقة تراجع وزارة الداخلية عن قرار منع بيع الأغنام بالمحلات التجارية

أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق | بوليتيك

أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق

حصـــري.. بنشماش غـاضب من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته | بوليتيك

حصـــري.. بنشماش ''غـاضب'' من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :15 غشت 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 25 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :15 غشت 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..وفاة مغربي داخل طائرة بسماء إسبانيا | بــووز

بالفيديو..وفاة مغربي داخل طائرة بسماء إسبانيا

بالفيديو..لموت ديال الضحك بعدما سولنا المغاربة علاش اليوم عطلة؟ | نسولو الناس

بالفيديو..لموت ديال الضحك بعدما سولنا المغاربة علاش اليوم عطلة؟

بالفيديو..متابعة مسؤول بمستشفى السويسي بتهمة التزوير | شوف الصحافة

بالفيديو..متابعة مسؤول بمستشفى السويسي بتهمة التزوير

﻿

آخر المستجدات

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك
منذ 10 دقائق

رئيس مجلس النواب الباراغوياني يؤكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمغرب

هام للمغاربة..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو في الكاشير | بووز

هام للمغاربة..حضيو راسكم: شوفو شنو لقاو في ''الكاشير''

المغرب يعود رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات | اقتصاد

المغرب يعود رسميا إلى الاتحاد الإفريقي للاتصالات

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا | حوادث و حقوق

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.