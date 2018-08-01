تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا ﻿

أكد لحبيب كروم عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن ما يجري داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يعتبر أحد المؤشرات المعبرة عن قمة العبث والاستهتار بأرواح المواطنين

''شوف تيفي''

أكد لحبيب كروم عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن ما يجري داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يعتبر أحد المؤشرات المعبرة عن قمة العبث والاستهتار بأرواح المواطنين المغاربة بعد مضي أربعة وثمانين يوما عن إثارة فضيحة ارتفاع نسبة وفيات الخدج والأطفال حديثي الولادة بنسبة 33،33 بالمئة بكبريات المستشفيات الجامعية بالمملكة.

هذه الحصيلة تعتبر في رأي الخبراء في المجال الصحي مقلقة ومخيفة، خاصة أن نفس المؤشر، على المستوى الوطني، شهد تقلصا في النسبة، مما يعاكس ما صرح به وزير الصحة أنس الدكالي الذي أعلن للرأي الصحي والرأي العام الوطني أن نسبة وفيات الأمهات والأطفال شهدت تقلصا ملحوظا على المستوى الوطني.

وأشار كروم إلى أن هذا التناقض يدفع إلى التساؤل: ''كيف أن مؤسسة من هذا الحجم بمؤهلات بشرية مختصة وإمكانية مادية مهمة ونظام تسيير مستقل سجلت نتيجة جد سلبية ؟؟ ما هي الأسباب والعوامل وراء هذا الإخفاق؟؟ ومن المسؤول عن هذا الفشل الذريع؟؟'' مشيرا إلى أن هذه الأسئلة وجبت الإجابة عنها مع تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة تماشيا مع الخطاب الملكي السامي أولا و لتنزيل وتفعيل مقتضيات دستور المملكة وتطبيقا لتوصيات المناظرة الوطنية للصحة التي توجت بتلاوة الرسالة الملكية فضلا عن العمل بأهداف التنمية المستدامة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة وتناغما مع البرنامج الحكومي والسياسات والاستراتيجيات الصحية.

وشدد كروم على أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لو متعت الضحايا بحقوقهم الدستورية و الإنسانية لقادت يوما من الأيام ذات المركز ووضعته على السكة الصائبة من أجل تحقيق نتائج إيجابية تصبو نحو الهدف المنشود، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر هو أن الاستخفاف والتعاطي السلبي لذات المركز مع موضوع يهم حياة أبناء أسر المواطنين المغاربة زاد الطين بلة خاصة بعد تعيين لجنة تحقيق فاشلة رئيسها متابع قضائيا بملف تزوير ثقيل.