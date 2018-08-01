مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473 ﻿

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن وجود ما بين عشرين وثلاثين ألفا من مقاتلي تنظيم داعش بالعراق والشام.

''شوف تيفي''

كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن وجود ما بين عشرين وثلاثين ألفا من مقاتلي تنظيم داعش بالعراق والشام.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن التقرير قدر أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من عناصر التنظيم يوجدون بليبيا، وجاء في التقرير الأممي الذي أنجزه مراقبو العقوبات في المنتظم الدولي أن بضعة آلاف من أعضاء التنظيم في سوريا والعراق هم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وجاء في ملحق التقرير تضيف اليومية أن حوالي 1473 مغربيا يقاتلون مع تنظيم ''داعش'' في سوريا والعراق، في حين انتقلت أعداد أخرى من المغاربة إلى فرع ''داعش ليبيا''، فيما شد جزء آخر الرحال إلى الفلبين، مع التحاق بضعة مقاتلين بتنظيم ''داعش'' في أفغانستان.