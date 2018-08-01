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سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 00:54 سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎ | مجتمع
سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎
قام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب والوفد المرافق لهما، صباح اليوم الثلاثاء، ـ قاما ـ بزيارة تفقدية لورش تهيئة حافة الكورنيش بمدينة الداخلة.

شـــوف تــيفــي: يـحـيـى الــغليــظ

قام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب والوفد المرافق لهما، صباح اليوم الثلاثاء، ـ قاما ـ بزيارة تفقدية لورش تهيئة حافة الكورنيش بمدينة الداخلة.

وأوضح عبد السلام خميسو، رئيس قسم البرمجة والتجهيزات بالمجلس الإقليمي لوادي الذهب، في تصريح للصحافة، أن هذا المشروع سيكون عبارة عن شاطئ اصطناعي بالموازاة مع تقوية حافة الكورنيش.

وأضاف، ان هذا الشاطئ الاصطناعي سيكون عرضه عشرة أمتار وعلى طول 390 متر في ما يخص المنطقة الأولى، أما بالنسبة للمنطقة الثانية والثالثة ستكون على مسافة طولها حوالي 270 متر.

وأكد خميسو، على أن نسبة أشغال هذا المشروع، وصلت لحد الآن إلى حوالي 65 في المئة، وأن المشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 32 مليون و277 ألف و560 درهم.

ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الشراكة لتأهيل مدينة الداخلة والمراكز الصاعدة (2016-2019)، بشراكة بين المجلس الإقليمي لوادي الذهب (صاحب المشروع)، وبين المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة السكنى وسياسة المدينة، وولاية جهة الداخلة – وادي الذهب (صاحب المشروع المفوض)، والجماعة الترابية للداخلة.

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شــوف تيفي المغرب المجلس الاقليمي الداخلة وادي الذهب كورنيش

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