مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة ﻿

أكد الفلكي المغربي الشاب الملقب بـ ''الفلكي منير'' لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن السعودية أخطأت في تحديد غرة شهر ذي الحجة لهذه السنة 1439 هـ.

''شوف تيفي''

أكد الفلكي المغربي الشاب الملقب بـ ''الفلكي منير'' لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن السعودية أخطأت في تحديد غرة شهر ذي الحجة لهذه السنة 1439 هـ.

وأوضح الفلكي المذكور على أنه يرغب في معرفة سبب أخطاء تحديد غرة الشهور العربية عند السعودية وبعض الدول العربية، متسائلا: ''هل المسألة متعمدة وأساسها سياسات جهات أخرى، أم يعتمدون على شهادات من أشخاص ليسوا ثقة أم ماذا؟''، مبرزا أن يوم السبت الماضي، عرف ولادة الهلال على الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش، و الساعة 1 مساء بتوقيت مكة، والمدة الفاصلة بين ولادة الهلال وغروب الشمس لا تتجاوز 6 ساعات،وهذا يعني أن القمر حينها يشكل زاوية 3 درجات ونصف تقريبا وهي مسافة غالبا لا تسمح برؤية الهلال بالعين المجردة.

وأشار ''الفلكي منير'' إلى أن الحسابات الفلكية التي أعتمدها توضح أن 3 درجات فما أقل الرؤية ممتنعة بالعين المجردة و بالتليسكوب، وأربع درجات الرؤية ممتنعة بالعين المجردة وممكنة بالتليسكوب من بعض المناطق الجغرافية، و خمس درجات الرؤية ممتنعة بالعين المجردة وممكنة بالتليسكوب، وست درجات الرؤية متعسرة بالعين المجردة وممكنة جدا بالتليسكوب، وسبع درجات فما فوق الرؤية واضحة بالعين المجردة وبالتليسكوب، مشددا على أن درجة الزاوية التي شكلها القمر عند غروب الشمس من يوم السبت الماضي لا تتجاوز 3 درجات ونصف على الأكثر، وبالتالي فإن الرؤية مستحيلة بالعين المجردة، وغالبا متعسرة حتى باستخدام التلسكوبات.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أعلنت أول أمس الأحد، عن أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الثلاثاء 21 غشت هو يوم عيد الأضحى، في حين أعلن المغرب أن يوم الأربعاء 22 غشت هو يوم عيد الأضحى.