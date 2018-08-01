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النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول ''فيديو''

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 00:35 النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول فيديو | حوادث و حقوق
النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول ''فيديو''
شب حريق مهول مساء يوم الثلاثاء داخل منزل بمنطقة ''القليعة'' ضواحي مدينة أيت ملول ما خلف خسائر مادية جسيمة لحقت بمعداته وتجهيزاته الأساسية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول مساء يوم الثلاثاء داخل منزل بمنطقة ''القليعة'' ضواحي مدينة أيت ملول ما خلف خسائر مادية جسيمة لحقت بمعداته وتجهيزاته الأساسية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق اندلع بشكل مفاجئ، بعد حدوث تماس في أحد الأسلاك الكهربائية، ما جعل النيران تشب في أثاث وتجهيزات المنزل وانتشرت بسرعة هائلة لتعم كل أرجاء البيت، وانتقلت نحو محل تجاري متواجد أسفل المنزل، وأتت على جزء هام منه، ولحسن الحظ لم يخلف الحريق أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية التي وصفت بالفادحة بعد تضرر أجزاء كبيرة من المنزل.

ومباشرة بعد علمها بالحادث استنفرت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية مختلف عناصرها، وهرعت لعين المكان، وقامت بتجنيد معداتها اللوجستيكية من أجل السيطرة على ألسنة النيران، وتمكنت بعد مجهودات جبارة من إخماد الحريق.

ومن جانبها فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة الأسباب الحقيقة وراء الحريق.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حريق مهول منزل فيديو النيران تلتهم خسائر مادية فادحة

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