ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء ﻿

اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء، يوم الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على ذبح شقيقه بواسطة سلاح أبيض بسبب وقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء، يوم الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على ذبح شقيقه بواسطة سلاح أبيض بسبب وقوع خلاف بينهما.

وأوضح مصدر لشوف تيفي أن الشاب البالغ من العمر 26 سنة، أقدم على ذبح شقيقه البالغ من العمر 31 سنة، داخل منزل الأسرة، ليفر من عين المكان تاركا إياه غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف الشاب، بينما تم نقل الشاب الضحية بين الحياة والموت إلى المستشفى الجامعي ابن رشد قبل أن يتقرر وضعه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالته.