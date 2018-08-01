 ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا | حوادث و حقوق

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473 | مجتمع

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473

سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎ | مجتمع

سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎

مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة | دولي

مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة

النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول فيديو | حوادث و حقوق

النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول ''فيديو''

ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء

حليوة يطيح بسعد لمجرد | ثقافة و فنون

حليوة يطيح بسعد لمجرد

انفراد... منسق حزب الأحرار ضمن ضحايا المواجهات العنيفة بين الرعاة الرحل وساكنة جبال إداوكنظيف بإقليم اشتوكة أيت بها | مجتمع

انفراد... منسق حزب الأحرار ضمن ضحايا المواجهات العنيفة بين الرعاة الرحل وساكنة جبال إداوكنظيف

عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن | حوادث و حقوق

عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2018 / 00:32 ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..قبل عيد الأضحى: شاب ذبح شقيقه بالبيضاء
اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء، يوم الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على ذبح شقيقه بواسطة سلاح أبيض بسبب وقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

اهتز حي مولاي رشيد بالبيضاء، يوم الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على ذبح شقيقه بواسطة سلاح أبيض بسبب وقوع خلاف بينهما.

وأوضح مصدر لشوف تيفي أن الشاب البالغ من العمر 26 سنة، أقدم على ذبح شقيقه البالغ من العمر 31 سنة، داخل منزل الأسرة، ليفر من عين المكان تاركا إياه غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف الشاب، بينما تم نقل الشاب الضحية بين الحياة والموت إلى المستشفى الجامعي ابن رشد قبل أن يتقرر وضعه تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالته.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض الدماء منزل الأسرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا | حوادث و حقوق

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا

النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول فيديو | حوادث و حقوق

النيران تلتهم منزلا بمنطقة القليعة ضواحي أيت ملول ''فيديو''

عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن | حوادث و حقوق

عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن

الحرارة المفرطة تواصل حصد أرواح أطفال جهة سوس ماسة وسط الأودية والبرك والمائية | حوادث و حقوق

الحرارة المفرطة تواصل حصد أرواح أطفال جهة سوس ماسة وسط الأودية والبرك والمائية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..وفاة مغربي داخل طائرة بسماء إسبانيا | بــووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو..وفاة مغربي داخل طائرة بسماء إسبانيا

بالفيديو..لموت ديال الضحك بعدما سولنا المغاربة علاش اليوم عطلة؟ | نسولو الناس

بالفيديو..لموت ديال الضحك بعدما سولنا المغاربة علاش اليوم عطلة؟

بالفيديو..متابعة مسؤول بمستشفى السويسي بتهمة التزوير | شوف الصحافة

بالفيديو..متابعة مسؤول بمستشفى السويسي بتهمة التزوير

بالفيديو..فريق الرجاء محروم من منحة 600 مليون سنتيم | زووم

بالفيديو..فريق الرجاء محروم من منحة 600 مليون سنتيم

﻿

آخر المستجدات

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

تطورات مثيرة خاصة بواقعة وفاة الرضع والخدج بالمركز الاستشفائي ابن سينا

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473 | مجتمع

مغربيا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية 1473

سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎ | مجتمع

سار لساكنة الداخلة .. هذا ما ينتظر كورنيش المدينة‎

مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة | دولي

مثير وبالأرقام والأدلة..السعودية أخطأت في مراقبة هلال شهر ذي الحجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.