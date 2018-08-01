حليوة يطيح بسعد لمجرد ﻿

بعد أسبوعين من تربعه على عرش ''اليوتوب''، تراجع الفنان المغربي سعد لمجرد صاحب أغنية ''كازبلانكا'' إلى الرتبة الثالثة خلف الفنان زهير البهاوي صاحب الرتبة الثانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من وضع الرابور

"شوف تيفي"

بعد أسبوعين من تربعه على عرش "اليوتوب"، تراجع الفنان المغربي سعد لمجرد صاحب أغنية "كازبلانكا" إلى الرتبة الثالثة خلف الفنان زهير البهاوي صاحب الرتبة الثانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من وضع الرابور "حليوة" لأغنيته الجديدة عبر قناته بـ "اليوتوب"، حيث حققت نسبة مشاهدة جد مهمة، جعلته يتصدر "التوندانس" بالمغرب.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، وصلت نسبة المشاهدة الخاصة بأغنية حليوة التي أطلقها تحت عنوان "يما" إلى أكثر من مليوني مشاهد، حيث تفاعل معها عشاق الفنان الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بها وبالطريقة التي تناول بها "حليوة" والفنان التونسي "بلاتي" موضوع "الأم" ومعاناتها اليومية في تربية الأبناء.

تجدر الإشارة إلى أن الرابور "حليوة"، حقق في الآونة الأخيرة شهرة كبيرة، بعد إصداره لمجموعة من الأغاني التي تفاعل معها المغاربة وخاصة المراهقون.