انفراد... منسق حزب الأحرار ضمن ضحايا المواجهات العنيفة بين الرعاة الرحل وساكنة جبال إداوكنظيف بإقليم اشتوكة أيت بها ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة، أن المواجهات العنيفة التي اندلعت زوال اليوم بين الرعاة الرحل وساكنة دوار ''إخالدن'' بجماعة ''إداوكنظيف'' إقليم اشتوكة أيت بها أسفرت عن إصابة ''ر.ب'' المنسق المحلي لحزب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي"، من مصادر جد مطلعة، أن المواجهات العنيفة التي اندلعت زوال اليوم بين الرعاة الرحل وساكنة دوار "إخالدن" بجماعة "إداوكنظيف" إقليم اشتوكة أيت بها أسفرت عن إصابة "ر.ب" المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحية أصيب بجروح جد بليغة على مستوى اليد والرجل وتم نقله على متن سيارة إسعاف نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ورتق الجروح التي أصيب بها.

وفور علمها بالحادث ربطت قناة "شوف تيفي" الاتصال بالمصاب "المنسق المحلي لحزب الحمامة بإداوكنظيف"، والذي عبر عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الشنيع واصفا إياه بالجبان وطلب من السلطات الإقليمية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تطال ساكنة جبال أدرار من طرف الرعاة الرحل الذين مازالوا يواصلون إسالة الدماء ونسف ممتلكات المواطنين في خرق سافر لكل القوانين المتعلقة بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الغابوية.

ومن جانب آخر شدد الفاعل الجمعوي "شرف الدين أمركي" في تصريحه لقناة "شوف تيفي"،على ضرورة التفاعل الجاد والصارم مع من وصفهم بالغزاة وعدم التساهل معهم مؤكدا أن تعاطي السلطات مع الرعاة الرحل مازالت تطبعه الليونة والتساهل وعدم اتخاذ أي تدابير زجرية في حقهم بالرغم مما يقترفونه في حق الساكنة من أمور يندى لها الجبين.

وزاد المتحدث قائلا: "السلطات تعطي الحق أكثر للرعاة الرحل على حساب السكان المحليين. يمكنك أن تجدهم يرعون في ملكك الخاص، وإذا دافعْتَ عن حقك تتم معاقبتك، في حين أن الرعاة الرحل لا أحد يحاسبهم".

وحذر "شرف الدين" من مغبة التأخر في إيجاد حل لمشكل الرعي الجائر، قائلا: "في ظل غياب تدخل السلطات، يضطر الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم، وهذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وقد يؤدي، إلى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والنظام العام وزيادة حدة التوتر والاحتقان بهذه المناطق المتضررة من ظاهرة الرعاة الرحل".

يشار أن، دوار "إخالدن" بجماعة إداوكنظيف شهد زوال اليوم اندلاع مواجهات بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان المنطقة، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها، ما أسفر عن حالة من الاستنفار الأمني القصوى، في حين خلفت خسائر مادية فادحة لحقت المحاصيل الزراعية وأشجار الأركان، علاوة على سقوط عدد من الضحايا الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة على مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها.

وينص مشروع قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة 3 منه على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي "يجب أن يُمارَس في إطار احترام حق ملكية الغير".