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عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 22:08 عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن | حوادث و حقوق
عاجل..مشرمل هدد حياة المواطنين بتطوان..وهذا ما قام به والي الأمن
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع محمد الغراز بحي جماع أفيلال بمدينة تطوان، شهد يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة بطلها شاب كان في حالة هيسترية، هدد حياة المواطنين بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شارع محمد الغراز بحي جماع أفيلال بمدينة تطوان، شهد يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة بطلها شاب كان في حالة هيسترية، هدد حياة المواطنين بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وحسب المصدر ذاته فإن شابا عاريا، أقدم على العربدة وتهديد المارة، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى التدخل الفوري لإيقافه، مشيرا إلى أن والي أمن تطوان تدخل رفقة عناصر الأمن، ما مكن من السيطرة على المعني بالأمر.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية السابعة للتحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

 

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المغرب شوف تيفي تطوان العربدة مصالح الأمن

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