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عمالة الرحامنة تُفعّل خطاب الملك وتنظم منتدى خاص بالشباب يحضره وزراء حكومة العثماني

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 21:19 عمالة الرحامنة تُفعّل خطاب الملك وتنظم منتدى خاص بالشباب يحضره وزراء حكومة العثماني | بوليتيك
عمالة الرحامنة تُفعّل خطاب الملك وتنظم منتدى خاص بالشباب يحضره وزراء حكومة العثماني
تحتضن مدينة ابن جرير، ابتداء من يوم غد الأربعاء 15 غشت الجاري، إلى غاية الـ21 من الشهر، فعاليات المنتدى الجمعوي للشباب بالرحامنة، والذي تنظمه عمالة الإقليم بشراكة مع الشبكة المواطنة لجمعيات

شوف تيفي : م.ق

تحتضن مدينة ابن جرير، ابتداء من يوم غد الأربعاء 15 غشت الجاري، إلى غاية الـ21 من الشهر، فعاليات المنتدى الجمعوي للشباب بالرحامنة، والذي تنظمه عمالة الإقليم بشراكة مع الشبكة المواطنة لجمعيات الرحامنة.

وأكد منظمو هذه التظاهرة التي تأتي تحت شعار ''من أجل شباب فاعل ومبدع''، أن هذا المنتدى يعد مشروعا سوسيوثقافيا سيُسهم في خلق الاندماج بين البرامج الرسمية والمبادرات المدنية.

وبحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإن المنتدى الأول من نوعه والذي يأتي بعد الخطاب الملكي لعيد العرش، الذي دعا فيه الملك إلى الاهتمام بفئة الشباب، سيمكن ''شباب الإقليم من إبراز طاقاتهم ومواهبهم، واستثمار دافعية الإنتاجية لديهم، كفاعل ومتفاعل مع دينامية البناء والتنمية التي تشهدها المنطقة''.

ويراهن المنظمون من خلال هذا المنتدى على إشراك وانخراط مجمل المتدخلين أفرادا، جماعات ومؤسسات، وذلك من خلال تنزيل برمجة حافلة بالأنشطة تتوحد فيها الجهود، وتتناغم فيها الاهتمامات بالمجالات''رياضة، فنون، بيئة، ثقافة، دين، صحة، تكنولوجيا، إعلام وحقوق...''.

ومن المنتظر أن تعرف هذه التظاهرة الكبرى، بحسب المنظمين حضور شخصيات رسمية وازنة يتقدمها وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة.

‫شوف تيفي

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