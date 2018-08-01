الحرارة المفرطة تواصل حصد أرواح أطفال جهة سوس ماسة وسط الأودية والبرك والمائية ﻿

لازالت الحرارة المفرطة التي تجتاح عددا من مناطق وقرى جهة سوس، تتسبب في حصد مزيد من أرواح أطفال في عمر الزهور، بعدما يلجأون إلى أماكن تخفف عنهم لهيب الشمس، ومن بينها البرك المائية المنتشرة على نطاق

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لازالت الحرارة المفرطة التي تجتاح عددا من مناطق وقرى جهة سوس، تتسبب في حصد مزيد من أرواح أطفال في عمر الزهور، بعدما يلجأون إلى أماكن تخفف عنهم لهيب الشمس، ومن بينها البرك المائية المنتشرة على نطاق واسع بالجهة، الأمر الذي ينتهي في غالب الأحيان بمآسي إنسانية، بعد أن تبتلعهم المياه الراكدة هنا وهناك.

فبعد أن قضى شاب قاصر يبلغ من العمر 14 سنة حتفه غرقا يوم أمس الإثنين بالكفيفات بإقليم تارودانت، استفاقت ساكنة الجماعة الترابية لآيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها، اليوم على وقع مأساة جديدة، راح ضحيتها طفل ذو 12 ربيعا، إثر غرقه وسط قناة للري، في المدار السقوي التابع لسد يوسف ابن تاشفين.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالطفل الهالك ينحدر من دوار ''تن الطالب سالم''، التابع لجماعة آيت اعميرة، وقصد قناة السقي الخاصة بالسد من أجل السباحة، هروبا من الحرارة المفرطة التي يعرفها الدوار الذي يقطن به، غير أنه اختفى دقائق قليلة، بعدما ارتمى داخل الماء بقناة السقي، ليفارق الحياة غرقا.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بإجراء حملة تمشيطية للقناة، انتهت بانتشال جثة الهالك، وجرى نقلها صوب مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث.

و يشار أن، موجة من الحرارة المفرطة تجتاح هذه الأيام جهة سوس ماسة، وسجلت أرقاما قياسية تجاوزت في بعض المناطق أربعين درجة خاصة بالبوادي والقرى النائية، الأمر الذي يجعل عددا من أبناء هذه المناطق يغادرون منازلهم في رحلة بحث عن أماكن تقيهم من الحار واللهيب، وغالبا ما يقصدون الأودية والأنهار والبرك المائية التي خلفتها مياه الأمطار المتهاطلة على مجموعة من المداشر، وهو ما يهدد حياتهم نتيجة عدم معرفة بعضهم لأبجديات السباحة، وغياب الحراسة عن هذه الأودية التي تكون في معظم الأحيان بعيدة عن الساكنة، مما ينهي حياة كثير منهم داخلها.